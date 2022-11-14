Terörist Türkiye'ye nereden geldi? Saldırının perde arkasında ne var?
İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısında 6 can kaybı yaşandı, 81 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin 8 savcı ile 2 Başsavcıvekili görevlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından o terörist kıskıvrak yakalandı. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı düzenleyen terörist sorgulanıyor. Peki terörist Türkiye'ye nereden geldi? Saldırının perde arkasında ne var? Bombalı saldırı nasıl planlandı? Bombalı saldırı nerede planlandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 civarlarında bir patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.
Dün meydana gelen hain saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Bombayı bırakan şüpheli gözaltına alınırken yeni görüntüler de ortaya çıktı. Peki terörist Türkiye'ye nereden geldi? Saldırının perde arkasında ne var? Bombalı saldırı nasıl planlandı? Bombalı saldırı nerede planlandı?
Ali Fuat Gökçe'nin öne çıkan değerlendirmeleri:
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarma güçlerimiz yurt içinde ve yurt dışında PKK terör örgütüne karşı oldukça etkili bir mücadele ortaya koyuyor. Özellikle yurt dışında bunları koruyan ve kollayan ülkelerin bulunduğu yerlerde bunların sözde liderlerini bulup etkisiz hale getiriyoruz. Bu yapılan mücadele de çok etkili oluyor.
PKK nefes alamaz hale geldi. Ancak şunu da biliyoruz ki büyün terör örgütleri için geçerli olan bir gerçek var. Bitme noktasına gelen örgüt bitmediklerini kendi tabanlarına göstermek için eylem yapma yoluna gidiyorlar. Buna eylem ve propaganda adı veriyorlar. Kendi taban ve sempatizanlarına henüz bitmediklerini var oldukları mesajını vermeye çalışıyorlar. Bu eylemler aslında belki 100 tane belki 1000 tane planlayıp 1 tane başarabildikleri ve acemice bir eylem tarzıdır. Dolayısıyla terör örgütünün bitme noktasına geldiğini ve kendi tabanına farklı yansımasını engellemek için bir mesaj olduğunu değerlendirmek lazım.
Kimliğinin resmin makamlar tarafından açıklandıktan sonra konuşmak daha doğru olacaktır. Bu şahıs şu an Türkiye'ye hainlik ediyor. Onlarca kişinin kanını girdi. Bu noktadan sonra kimliğinin uyruğunun ya da cinsinin bir önemli yok. Burada bir vatanda ihanet vardır. Bu noktada gerekli işlemler de yapılıyor.
Saldırıyı yapanlar bunu neden yaptı? PKK'da çözülmeler var. MSB'nin en son yaptığı açıklamalarda bunu net şekilde görüyoruz. Pençe operasyonlarında elde edilen başarılar ortada. İşte tüm bunlar terör örgütü PKK'ya vurulan büyük darbeyi gösteriyor.
Peki neden bu zaman? Türkiye bugün hızlı bir şekilde seçime hazırlanıyor. Seçim için kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Bu terör örgütlerini vekil olarak kullanan ABD ve diğer ülkeler, Büyük Orda Doğu Projesi kapsamında 2 ülkeye sirayet edemediler. Bunlardan biri İran biri Türkiye'ydi. Bu iki ülke son dönemlerde PKK eliyle karıştırılmak isteniyor. Buna dikkat çekmek istiyorum.
Önce İran'da başladılar. PKK'nın İran kolu PKAJ burada etkin oldu. Ardından da Türkiye'ye sirayet etmeye çalıştılar. Mersin ve İstiklal olayları bunu gösteriyor. Mutlaka Emniyet güçleri bu noktada gerekli çalışmaları yapıyordur. PKK terör örgütü dahil olmak üzere birçok taşeron terör örgütlerinin birleşip bir grup kurdular ve bu grubun hem gençlik yapılanması hem de kadın yapılanması Türkiye'nin metropollerinde eylem yapma hedefi güdüyorlar. Bu tarzda açıklamalar yaptılar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?