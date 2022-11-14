Terörist Türkiye’ye nereden geldi? Saldırının perde arkasında ne var?

PKK nefes alamaz hale geldi. Ancak şunu da biliyoruz ki büyün terör örgütleri için geçerli olan bir gerçek var. Bitme noktasına gelen örgüt bitmediklerini kendi tabanlarına göstermek için eylem yapma yoluna gidiyorlar. Buna eylem ve propaganda adı veriyorlar. Kendi taban ve sempatizanlarına henüz bitmediklerini var oldukları mesajını vermeye çalışıyorlar. Bu eylemler aslında belki 100 tane belki 1000 tane planlayıp 1 tane başarabildikleri ve acemice bir eylem tarzıdır. Dolayısıyla terör örgütünün bitme noktasına geldiğini ve kendi tabanına farklı yansımasını engellemek için bir mesaj olduğunu değerlendirmek lazım.