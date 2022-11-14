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TERÖRİST YAKALANMA ANI VİDEOSU İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist nerede, hangi ilçede yakalandı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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TERÖRİST YAKALANMA ANI VİDEOSU İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist nerede, hangi ilçede yakalandı?

İstiklal Caddesi'nde dün 16.20'de terör saldırısı yaşandı. Saldırılar sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı. Yaralananlardan 39'u hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Hain teröristlerce düzenlenen saldırının ardından olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı, bombayı caddeye bir kadın teröristin bıraktığı belirlendi.Peki, bombayı bırakan kadın kim, nerede yakalandı? İşte, detaylar...

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı patlama Türkiye'yi yasa boğdu. Taksim'in en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde dün 16.20'de terör saldırısı yaşandı. Saldırılar sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı. Yaralananlardan 39'u hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Hain teröristlerce düzenlenen saldırının ardından olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı, bombayı caddeye bir kadın teröristin bıraktığı belirlendi.Peki, bombayı bırakan kadın kim, nerede yakalandı? İşte, detaylar..

BOMBAYI PATLATAN TERÖRİST NEREDE YAKALANDI?

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya neden olan terörist, emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 6 vatandaşımızı şehit eden ve olayı gerçekleştiren teröristin Küçükçekmece'deki evinde yakalandığı öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.

İŞTE, TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI

TERÖRİSTİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

BAKAN SOYLU: BOMBAYI BIRAKAN KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum.

Bu eylemin adım atıldığı andan itibaren bu eylem yapıldığı andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimiz kaynaklandığı yer. Talimatın alındığı yer. Ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bir çalışma ortaya koydular.

İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var.

Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor.

Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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