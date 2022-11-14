TERÖRİST YAKALANMA ANI VİDEOSU İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist nerede, hangi ilçede yakalandı?

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı patlama Türkiye'yi yasa boğdu. Taksim'in en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde dün 16.20'de terör saldırısı yaşandı. Saldırılar sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı. Yaralananlardan 39'u hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Hain teröristlerce düzenlenen saldırının ardından olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı, bombayı caddeye bir kadın teröristin bıraktığı belirlendi.Peki, bombayı bırakan kadın kim, nerede yakalandı? İşte, detaylar..

BOMBAYI PATLATAN TERÖRİST NEREDE YAKALANDI?

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya neden olan terörist, emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 6 vatandaşımızı şehit eden ve olayı gerçekleştiren teröristin Küçükçekmece'deki evinde yakalandığı öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.

İŞTE, TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI