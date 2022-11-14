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İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonrası sanat dünyası tek yürek oldu! “Bebek katilleri sizin insanlığınız yok”

İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu. Hain saldırıya sanat dünyasından tepkiler gecikmedi. Ünlü isimler üzüntülerini dile getirirken, yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Şarkıcı Lara tepkisini 'Bebek katilleri sizin insanlığınız yok' sözleriyle dile getirdi.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 09:32
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İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonrası sanat dünyası tek yürek oldu! “Bebek katilleri sizin insanlığınız yok”

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından ünlü isimler saldırıya sert tepki gösterdi.

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İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonrası sanat dünyası tek yürek oldu! “Bebek katilleri sizin insanlığınız yok”

MÜGE ANLI

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İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonrası sanat dünyası tek yürek oldu! “Bebek katilleri sizin insanlığınız yok”

DEMET AKALIN

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İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonrası sanat dünyası tek yürek oldu! “Bebek katilleri sizin insanlığınız yok”

PINAR ALTUĞ

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İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonrası sanat dünyası tek yürek oldu! “Bebek katilleri sizin insanlığınız yok”

ZEYNEP BASTIK