Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “FETÖ'nün belini kıran" tarihi gelişmeyi açıkladı! "FETÖ'ye terörist diyen ilk isim Tayyip Bey'dir"

"Bunu her yerde söylemiyorum, bize Rabbim nasip etti milletimize pek çok görevde hizmet ettik." diyen Bekir Bozdağ, "Her insan gibi bizim de kusurumuz var, inşallah şehitlik nasip olur dedim. Şehit olmak benim için şereflerin en büyüğü. Ben karar verdim, her türlü çatışacak ya onları alt edecektik ya da onlar beni." şeklinde konuştu.

"O GECE A HABER'E BAĞLANDIK"

Bakan Bozdağ, "Bir kalkışma olduğu söylendi, Sayın Başbakan (Binali Yıldırım) milletimiz hükümetimiz ne yapıyor merak eder açıklama yapmalıyız şeklinde bir değerlendirmemiz oldu. TRT'ye bağlanmak istedik, işgal altında dediler bağlanamadık. A Haber'e bağlandık. Hedeflerden birisi de Külliye'ydi. Orada mücadelemizi sürdürelim dedik." açıklamasını yaptı.