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İşte Türkiye'nin deprem haritası! O fay hatlarına dikkat! En riskli iller hangileri? O iller depremde en güvenli yerler...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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İşte Türkiye’nin deprem haritası! O fay hatlarına dikkat! En riskli iller hangileri? O iller depremde en güvenli yerler...

Türkiye'de bugün yapılan deprem tatbikatı geniş yankı uyandırırken, A Haber Spikeri Hikmet Öztürk Türkiye genelinde bulunan fay hatlarının illere göre dağılımını canlı yayında inceledi. Peki Türkiye'de hangi iller deprem açısından riskli? Deprem için en güvenli iller hangileri? İşte detaylar...

A Haber Spikeri Hikmet Öztürk Türkiye genelinde bulunan fay hatlarının illere göre dağılımı yorumladı. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

KIRMIZI ALANLAR BİRİNCİ BÖLGE

Kırmızı ile görülen iller birinci dereceden deprem riski olan alanlar olarak ön plana çıkıyor.

1. BÖLGEDE YER ALAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

Pembe renkte olan yerler ise ikinci dereceden riski olan bölgeler.

2. BÖLGEDE YER ALAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

3. DERECE RİSKİ İLLER

Sarı olan yerler ise üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

4. VE 5. BÖLGELERDE RİSK AZ

Açık sarı olan yerler ise dördüncü dereden deprem bölgesi olarak kabul ediliyor. Beyaz olarak görülen yerlerde deprem olmaz deniliyordu ancak sonrasında bu bölgelerin de deprem bölgesi olduğu kabul edildi.

Türkiye deprem haritası incelendiğinde deprem riskinin en az olduğu gruplar olan 4'üncü ve 5'inci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman şeklinde gösteriliyor.

İSTANBUL'DA DÜŞÜK RİSKLİ İLÇELER

Darıca, Pendik, Kartal, Kadköy, Ümraniye, Üsküdar, Çengelköy, Erenköy, Suadiye, Şile, Polonezköy, Altunizade, Eminönü, Adalar, Rumelihisarı, İçerenköy, Beşiktaş, Nişantaşı, Sarıyer, İstinye, Kağıthane, Gültepe, Arnavutköy, Levent, Şişli ve Taksim

İSTANBUL'DA ORTA RİSKLİ İLLER

Beşiktaş, Tarabya Çukuru, Üsküdar Çukuru, Çayırbaşı Çukuru, Tophane, Ortaköy'ün dolgu kesimleri, Alibeyköy, Kadıköy Kurbağalıdere, Moda'nın denize bakan kısmı, Fatih, Topkapı, Silivri, Gümüşyaka

İSTANBUL'DA YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Zeytinburnu, Florya, Küçükçekmece kıyıları, Ispartakule, Esenkent, Avcılar, Ambarlı ve Haramidere

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