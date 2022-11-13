İşte Türkiye'nin deprem haritası! O fay hatlarına dikkat! En riskli iller hangileri? O iller depremde en güvenli yerler...
Türkiye'de bugün yapılan deprem tatbikatı geniş yankı uyandırırken, A Haber Spikeri Hikmet Öztürk Türkiye genelinde bulunan fay hatlarının illere göre dağılımını canlı yayında inceledi. Peki Türkiye'de hangi iller deprem açısından riskli? Deprem için en güvenli iller hangileri? İşte detaylar...
A Haber Spikeri Hikmet Öztürk Türkiye genelinde bulunan fay hatlarının illere göre dağılımı yorumladı. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.
KIRMIZI ALANLAR BİRİNCİ BÖLGE
Kırmızı ile görülen iller birinci dereceden deprem riski olan alanlar olarak ön plana çıkıyor.
1. BÖLGEDE YER ALAN İLLER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
Pembe renkte olan yerler ise ikinci dereceden riski olan bölgeler.
2. BÖLGEDE YER ALAN İLLER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
3. DERECE RİSKİ İLLER
Sarı olan yerler ise üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
4. VE 5. BÖLGELERDE RİSK AZ
Açık sarı olan yerler ise dördüncü dereden deprem bölgesi olarak kabul ediliyor. Beyaz olarak görülen yerlerde deprem olmaz deniliyordu ancak sonrasında bu bölgelerin de deprem bölgesi olduğu kabul edildi.
Türkiye deprem haritası incelendiğinde deprem riskinin en az olduğu gruplar olan 4'üncü ve 5'inci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman şeklinde gösteriliyor.
İSTANBUL'DA DÜŞÜK RİSKLİ İLÇELER
Darıca, Pendik, Kartal, Kadköy, Ümraniye, Üsküdar, Çengelköy, Erenköy, Suadiye, Şile, Polonezköy, Altunizade, Eminönü, Adalar, Rumelihisarı, İçerenköy, Beşiktaş, Nişantaşı, Sarıyer, İstinye, Kağıthane, Gültepe, Arnavutköy, Levent, Şişli ve Taksim
İSTANBUL'DA ORTA RİSKLİ İLLER
Beşiktaş, Tarabya Çukuru, Üsküdar Çukuru, Çayırbaşı Çukuru, Tophane, Ortaköy'ün dolgu kesimleri, Alibeyköy, Kadıköy Kurbağalıdere, Moda'nın denize bakan kısmı, Fatih, Topkapı, Silivri, Gümüşyaka
İSTANBUL'DA YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Zeytinburnu, Florya, Küçükçekmece kıyıları, Ispartakule, Esenkent, Avcılar, Ambarlı ve Haramidere
AFAD DEPREM HARİTASI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
- TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatacak? 14 Kasım sağlık çalışanlarına promosyon yattı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerinde olan bir ifade değildir? KİM MİLYONER SORUSU
- 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?
- ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemeden cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslah evinden çıkabilmişlerdir?
- 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?
- Afrika kıtasının Kilimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?
- 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça hangisi olur?
- 13 bin öğrenci alınacak! POMEM 29. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...