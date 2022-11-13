İşte Türkiye’nin deprem haritası! O fay hatlarına dikkat! En riskli iller hangileri? O iller depremde en güvenli yerler...

4. VE 5. BÖLGELERDE RİSK AZ

Açık sarı olan yerler ise dördüncü dereden deprem bölgesi olarak kabul ediliyor. Beyaz olarak görülen yerlerde deprem olmaz deniliyordu ancak sonrasında bu bölgelerin de deprem bölgesi olduğu kabul edildi.

Türkiye deprem haritası incelendiğinde deprem riskinin en az olduğu gruplar olan 4'üncü ve 5'inci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman şeklinde gösteriliyor.