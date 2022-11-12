Vatandaşlardan deprem tatbikata yoğun ilgi! Milyonlar saat 18.57'de çöktü kapandı tutundu

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı. Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı. Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı. İşte o tatbikattan kareler...