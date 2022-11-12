Deprem tatbikatında bazı telefonlara neden bildirim gelmedi? O özelliği kapalı olan telefonlara ulaşmadı! AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı
Türkiye genelinde düzenlenen "Çök Kapan Tutun" isimli deprem tatbikatı 81 ilde de yapılırken saatler 18.57'de tüm telefonlara AFAD tarafından bildirim gönderildi. Bazı vatandaşların telefonuna bildirim ulaşmazken, AFAD Başkanı Yunus Sezer bu durumun nedenini açıkladı. Peki neden deprem tatbikatında bazı telefonlara bildirim gelmedi? İşte detaylar...
12 Kasım 1999 Düzce depreminin 23. Yıldönümünde saat 18.57'de İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük depremin yaşandığı illere canlı bağlantı yaptı.
SAAT 18.57'DE BİLDİRİMLER GİTTİ
Saatlerin 18.57 olmasıyla birlikte Türkiye genelinde Haber Alma ve Yay (HAY) sistemi üzerinden cep telefonlarına ve televizyon kanallarına bilgilendirme ve hayati uyarı bildirimleri gönderildi.
BAZI TELEFONLARA NEDEN MESAJ GELMEDİ?
Öte yandan bazı vatandaşlar telefonlarına uyarı mesajı gelmediği yönünde paylaşımlarda bulundu. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve KKTC'de saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıklığa kavuşturdu.
Bir TV kanalında konuşan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.
TÜRKİYE GENELİNDE DEV TATBİKAT
Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.
Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.
Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.
Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.
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