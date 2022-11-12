Deprem tatbikatında bazı telefonlara neden bildirim gelmedi? O özelliği kapalı olan telefonlara ulaşmadı! AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı

Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.