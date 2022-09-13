Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma! Bölgede neler oluyor?

Ermeniler burada üstünlük sağlamak ve daha sonra yapılacak anlaşmalar zamanında sınırları kendi topraklarına katmak istiyor. Ancak askerlerimiz Ermenistan'ın saldırılarını durdurdu, şu anda savaş hali devam etmektedir. Sabah 9 gibi ateşkesi için görüşmeler yapıldı ancak Ermenistan yine ateşkesi bozdu."