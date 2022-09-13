Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma! Bölgede neler oluyor?
Dağlık Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümü yaklaşırken Azerbaycan ve Ermemistan arasında bir çatışma patlak verdi. Ermenistan'ın provokasyonu sonucu dün akşam saatlerinde Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde yoğun çatışmalar yaşandı. Azerbaycan'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Bölgedeki tek saldırgan ve işgalci devlet Ermenistan Cumhuriyeti'dir" denilerek Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının varlığının halen devam ettiği ifade edildi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı geldi. Ermenistan’ın amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev değerlendirdi.
Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Dağlık Karabağ Savaşı'nı yalnızca 44 günde kazanan Azerbaycan, bir kez daha Ermenistan'la çatıştı. Ateşkes anlaşmasıyla ortaya çıkan sınır hattında sık sık Azerbaycan tarafına sızmaya çalışan Ermenistan askerleri ve milisler, bu kez birçok cephede saldırıya girişti.
Sınır hattındaki Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus tarafındaki Ermenistan birlikleri de Azerbaycan mevzilerine doğrudan ateş açtı. Bakü'den gelen resmi açıklamaya göre, saldırılarda bazı Azerbaycan askerleri hayatını kaybetti, askeri altyapıda da hasar oluştu.
Azerbaycan "Bir muharebe gerçekleşti" derken, askeri birlikler anında misillemede bulundu ve Ermenistan güçleri püskürtüldü. Azerbaycan'ı 'yoğun ateş açmakla' suçlayan Erivan yönetimi, sınır hattındaki çatışmada kayıplarının olduğunu doğruladı.
Peki Ermenistan'ın amacı ne? Nagif Hamzayev gelişmeleri şöyle değerlendirdi:
"Maalesef Ermenistan tarafı yeniden provokasyon yaparak Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini ateş altına almaya çalıştı. Ermeniler aslında barışın sözünü verip yeniden savaşı ısıtmak istiyor. Burada bazı üstünlükler elde etmek istiyor. Paşinyan kendi iş politikasını korumak için bu adımı atabilir.
Ordu içinde Paşinyan'ı istemeyen muhalifler bu tahribatları yapmakla barış anlaşmalarını bozmak istiyorlar. Tüm yapılanların tek sorumlusu Ermenistan tarafıdır. Aslında Brüksel'de yapılan görüşmeden sonra Dışişleri Bakanlarına barış anlaşmasının metinlerini 1 ay içinde hazırlanması vazifesi verilmişti. Bu barışın olmasını istemeyenler kuvvetler var.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan'ın yaptığı bu saldırılara karşılık askeri bir karşılık başlattı. Ermenistan'ın yaptığı saldırıların geri püskürtüldüğü bilgileri bizlere gelmektedir. Bütün saldırılar sınır hattında yapılmaktadır. Bu da sınırların tanınması için önemli olan bölgelerde yer alıyor.
Ermeniler burada üstünlük sağlamak ve daha sonra yapılacak anlaşmalar zamanında sınırları kendi topraklarına katmak istiyor. Ancak askerlerimiz Ermenistan'ın saldırılarını durdurdu, şu anda savaş hali devam etmektedir. Sabah 9 gibi ateşkesi için görüşmeler yapıldı ancak Ermenistan yine ateşkesi bozdu."
AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ LEYLA ABDULLAYEVA A HABER'DE
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında, Ermenistan'ın provokasyonlarından sonra sıcak gelişmeler yaşandı. Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verdi ve 2 adet S-300 sistemini yok etti. Bölgede 49 Ermeni askeri öldürüldü.
Peki Ermenistan'ın amacı ne? Sınır hattında ateşkes sağlandı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva değerlendirdi.
Leyla Abdullayeva'nın öne çıkan sözleri:
"Ermenistan sınır hattında Azerbaycan askerlerini ateş altına almaya çalıştı. Buna karşılık olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından cevap verildi. Azerbaycan'ın topraklarına karşı Ermenistan tehditleri devam ediyor. Bölgede sivillere olarak tehditler var.
Tehditlere karşı askerlerimiz tarafından karşılık verildi. Maalesef bölgede hala karışıklık devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde ateşkes yapılmış olsa da Ermenistan tarafından provokasyonlar devam ediyor. Ermenistan'ın Azerbaycan bölgelerini ateşe tutmak isteği devam ediyor. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılara karşı tedbirler alınacak.
Brüksel'de barış görüşmelerine rağmen Ermenistan tarafı provokasyonların devam ettirilmesi maalesef ki Ermenistan'ın barıştan yana olmadığını gösteriyor. Ermenistan tarafından provokasyonlar hep devam etmiştir."
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