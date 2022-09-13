Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma! Bölgede neler oluyor?

Son dakika: Dağlık Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümü yaklaşırken Azerbaycan ve Ermemistan arasında bir çatışma patlak verdi. Ermenistan'ın provokasyonu sonucu dün akşam saatlerinde Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde yoğun çatışmalar yaşandı. Azerbaycan'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Bölgedeki tek saldırgan ve işgalci devlet Ermenistan Cumhuriyeti'dir" denilerek Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının varlığının halen devam ettiği ifade edildi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı geldi. Ermenistan’ın amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev değerlendirdi.

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