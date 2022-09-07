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Azerbaycan Ermenistan hattında gerginlik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Azerbaycan Ermenistan hattında gerginlik

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

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