Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi! Milyonlar heyecanla bekliyor

Kira ödemelerinin daha da altında sahibi olabilecek vatandaşlar. İnsanların bu noktada kafası rahat olacak. Ekonomik beklentiler açısından da çok önemli çünkü ev, konut olmazsa olmaz bir harcama bileşeni. Daha düşük gelir gruplarına hitap etmesi çok kıymetli. Sosyal adalet açısında bu çok büyük öneme sahip.