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Azerbaycan-Ermenistan gerilimi alevlendi! Sınırda çatışmalar başladı: İki taraftan da kayıplar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Azerbaycan-Ermenistan gerilimi alevlendi! Sınırda çatışmalar başladı: İki taraftan da kayıplar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, gerilimin başlama sebebinin Ermeni askerlerin sınıra mayın döşemesi olduğunu vurguladı. Şahbazlı, Azerbaycan ordusunun derhal 'intikam' operasyonu başlattığını ve Ermenistan güçlerine ait 2 adet S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı. A News Haber ve Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ilk bilgilere göre, 45 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Yaşananlar sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

ARAZİ VE YOLLARA MAYINLARA DÖŞEDİLER

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

KAYIPLAR VAR

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.

Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.

Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

PAŞİNYAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşananlar sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

"ERMENİSTAN'A AİT S-300'LER İMHA EDİLDİ"

A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Ermenistan güçlerine ait 2 adet S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı.

"ÇATIŞMANIN SEBEBİ ERMENİSTAN'IN MAYIN DÖŞEMESİ"

Şahbazlı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir aydır Ermenistan ağır silahlar, tanklar yerleştirmeye başlamıştı. Yakın zamanda böyle bir provokasyon bekliyorduk. Ermenistan güçleri, Azerbaycan sınırında gece saatlerinde mayınlamaya çalıştı. Bunun neticesinde de Azerbaycan ordusu karşılık vermiş.

İki taraftan da kayıplar olduğu söyleniyor. Askerlerimizin şehit olmaması için savaş konumuna geçildi. Ermenistan'a yönelik çok sert intikam operasyonları oluyor. Azerbaycan kendi mevzilerini korumak için tüm tedbirlerini aldı.

Paşinyan sadece algı operasyonu yapıyor, aslında amacı Azerbaycan'ın topraklarına saldırarak kendi iktidarını korumak istiyor. Avrupa tarafından desteklenen farklı gruplar tarafından da bu saldırılar yapılmış olabilir."

SALDIRILARDAKİ 'İRAN' DETAYI: TÜRKİYE'NİN DİNAMO OLMASINI İSTEMİYORLAR

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya ise, Ermenistan'ın provokasyonlarının arkasındaki 'İran parmağına' dikkat çekti.

Kaya konuya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin çevre coğrafyası ateş çemberi altında. Burada bir barış anlaşması imzalanmadı. Zengezur koridoru oluşturulduktan sonra İran özellikle bu savaşta Ermenistan tarafını destekleyerek, bir şekilde kendi çıkarını korumak istedi. Saldırı olan yerler de bu yerler. Türkiye ile Azerbaycan'ın birleştiği ve burada dinamo özelliği olabilecek bir alan. Ermenistan'ın saldırıları da bu bölgede. Dikkat dağıtmak istiyor. Dönem dönem böyle saldırılar olacaktır.

Paşinyan, Soros ve ABD desteği ile iktidara geldi. Daha sonra tövbe edip Putin'in yanında soluğu aldı. Ermenistan'da hem ABD hem de Rus etkisi var. Vekil güç olarak bölgede kullanılıyor Ermenistan, Türk coğrafyası ile birleşilmemesi için kurulmuş bir devlettir."

EN AZ 45 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

A News Haber ve Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ilk bilgilere göre, 45 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

"ÇOK SAYIDA BAYRAKTAR TB2 HAVALANDI"

Sali'nin A Haber canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sızan birliklerin vurulduğu ve imha edildiği bilgisi var. Azerbaycan güçleri tarafından bir Ermenistan kışlası vuruldu. Bölgede konuşlanmış Rus birlikleri de vardı. Rus birliklerin de olağanüstü hal aldığı ve kırmızı alarm verdiği bilgisi var. S-300 savunma sistemlerinin de faaliyete geçtiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu topyekün bir saldırı başlattı. Bölgedeki bütün unsurlar vuruluyor. Çok sayıda Bayraktar TB-2 havalandı. "

"AZERBAYCAN ERMENİSTAN PROVOKASYONLARINA SON VERMEYİ AMAÇLIYOR"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan: Ermenistan ile çatışmalar başladı AZERBAYCAN: ERMENİSTAN İLE ÇATIŞMALAR BAŞLADI

ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI BÖLGELER

Azerbaycan Türkü gazeteci Ceyhun Aşirov, Ermenistan ile yaşanan gerilimde, Erivan yönetimi tarafından servis edilen ve çatışmaların yaşandığı bölgeleri içeren haritayı paylaştı.

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