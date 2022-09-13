Azerbaycan-Ermenistan gerilimi alevlendi! Sınırda çatışmalar başladı: İki taraftan da kayıplar var

Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.

Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

PAŞİNYAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşananlar sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

"ERMENİSTAN'A AİT S-300'LER İMHA EDİLDİ"

A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Ermenistan güçlerine ait 2 adet S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı.

"ÇATIŞMANIN SEBEBİ ERMENİSTAN'IN MAYIN DÖŞEMESİ"

Şahbazlı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir aydır Ermenistan ağır silahlar, tanklar yerleştirmeye başlamıştı. Yakın zamanda böyle bir provokasyon bekliyorduk. Ermenistan güçleri, Azerbaycan sınırında gece saatlerinde mayınlamaya çalıştı. Bunun neticesinde de Azerbaycan ordusu karşılık vermiş.

İki taraftan da kayıplar olduğu söyleniyor. Askerlerimizin şehit olmaması için savaş konumuna geçildi. Ermenistan'a yönelik çok sert intikam operasyonları oluyor. Azerbaycan kendi mevzilerini korumak için tüm tedbirlerini aldı.

Paşinyan sadece algı operasyonu yapıyor, aslında amacı Azerbaycan'ın topraklarına saldırarak kendi iktidarını korumak istiyor. Avrupa tarafından desteklenen farklı gruplar tarafından da bu saldırılar yapılmış olabilir."