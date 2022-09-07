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Bosna Hersek’te kimlik kartıyla giriş dönemi! Bosna Hersekliler ne düşünüyor? A Haber mikrofon uzattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Bosna Hersek’te kimlik kartıyla giriş dönemi! Bosna Hersekliler ne düşünüyor? A Haber mikrofon uzattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar turu kapsamında Bosna Hersek'teydi. Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlik kartıyla ziyaret döneminin başlayacağını açıklayan Erdoğan'ın konuşması Bosna Hersek'te nasıl yankılandı? A Haber ekibi Saraybosna sokaklarında bu sorunun yanıtını aradı. İşte detaylar...

Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlik kartları ile seyahat dönemi başlıyor.

Başkan Erdoğan, "Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartı ile seyahat yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı. Akkuş, "İki ülke birbirine gönülden bağlıydı ama artık kimlikle seyahatle birlikte çok daha yakınlaşacaklar." dedi.

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Akkuş, "Örneğin biz şu anda Saraybosna'da çarşıdayız ve burası en merak edilen noktalardan bir tanesi. Ve Türkler burayı artık çok daha rahat ziyaret edebilecekler. Üstelik Boşnaklar da o çok merak ettikleri Türkiye'ye nihayet kimlikle yolculuk edecekler." şeklinde konuştu.

A Haber mikrofonuna konuşan Bosna Hersekliler kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

- Biz Boşnaklar için çok büyük bir gelişme. Türkiye'yi çok seviyoruz. Savaştan önce de çok sıkı bağlarımız olduğu gibi şimdi de bu bağlar daha da sıkı şekilde devam ediyor. Kesinlikle kesinlikle öyle. Yılda bir kaç defa gidiyorum. Ben orada nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Oraya gittiğim zaman aynı kendi evimde Bosna'daymışım gibi hissediyorum.

- Ben Türkiye'de yaşıyorum buraya ailemin yanına geldim. Bu gerçekten bizim seyahatimizi kolaylaştıracak bir gelişme.

Bosna Hersek'te çok sayıda kişi şimdiden Türkiye'nin farklı noktalarına turistik gezi planları yapmaya başladı.

"BÜYÜK BİR FIRSAT"

- Bu gerçekten büyük bir gelişme. Kimlik kartları ile Türkiye'ye gidebilmemiz bizim için büyük bir fırsat. Türkler bizim kardeşimiz. Gerçekten bir kardeş millet. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. Gerçekten insanların o samimi yaklaşımı bizi hayran bıraktı. Türkiye'de gördüğüm her şey beni hayran bıraktı.

- Mükemmel bir karar. Bu iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirecek bir gelişme. Şimdiye kadar İstanbul'u ziyaret ettim. Türkiye'nin turistik yerleri Antalya daha diğer yerlere de gitme arzum var.

Bosna Hersekliler karar ile iki ülke arasındaki bağların daha da güçleneceğini dile getirdi.

- Bu çok güzel. Gönül coğrafyamız biliyorsunuz Bosna Hersek ve Balkanlar. Özellikle havalimanlarında bekleme süresinin kısaltılmasını umuyorum. Bu çok güzel bir başlangıcı. Gayet de güzel bir karar alınmış tebrik ederim.

"TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR ÜLKE"

- Bizim Türkiye ile ilgili hiçbir kaygımız yok. Türkiye çok büyük bir ülke. Her türlü kendisini savunmaya muktedirdir. Dolayısıyla biz Türkiye'ye dair hiçbir endişe duymuyoruz.

A Haber mikrofon uzattı: Büyük fırsat A HABER MİKROFON UZATTI: BÜYÜK FIRSAT

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