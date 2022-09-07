Bosna Hersek’te kimlik kartıyla giriş dönemi! Bosna Hersekliler ne düşünüyor? A Haber mikrofon uzattı

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

- Biz Boşnaklar için çok büyük bir gelişme. Türkiye'yi çok seviyoruz. Savaştan önce de çok sıkı bağlarımız olduğu gibi şimdi de bu bağlar daha da sıkı şekilde devam ediyor. Kesinlikle kesinlikle öyle. Yılda bir kaç defa gidiyorum. Ben orada nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Oraya gittiğim zaman aynı kendi evimde Bosna'daymışım gibi hissediyorum.