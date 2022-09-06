Başkan Erdoğan A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un Yunanistan sorusuna böyle yanıt verdi: Rüya anlattıklarım rüya değil

BAŞKAN ERDOĞAN: BENİM BU ANLATTIKLARIM BİR RÜYA DEĞİL

(Yunanistan'ın Ege'de Türk jetlerine tacizi) Rüya Hanım... Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim; vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz, sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda vakti saati gelince gereği yapılır. Bunu da Yunanistan'ın bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza radar kilitlemesi şu bu adımları atmak hayra alamet değil.