Başkan Erdoğan A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yunanistan sorusuna böyle yanıt verdi: Rüya anlattıklarım rüya değil
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yunanistan sorusuna "Rüya hanım benim bu anlattıklarım bir rüya değil." diyerek esprili dille yanıt verdi. Erdoğan sözlerine, " TEKNOFEST’te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Adalardan bize karşı tehdit devam ederse sabrın sonu var." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Yunanistan" sorusuna böyle yanıt verdi.
A HABER MUHABİRİ RÜYA AKKUŞ'UN SORUSU
Aslında Ankara'dan hareket ederken değindiğiniz bir cümle çok dikkatleri çekti. Yunanistan kendine çekidüzen vermeye başladı dediniz. Peki bununla acaba bir arka kapı diplomasisini işaret etmiş olabilir misiniz? Buna ek olarak aslında siz birkaç defa daha söylediniz bir gece ansızın gelebiliriz dediniz ve Yunanistan bunu bir savaş tehdidi olarak değerlendiriyor. Akabinde Çekya da şöyle bir açıklamada bulundu dediler ki bu bir AB üyesi ülkesine karşı tehdittir kabul edemeyiz dediler. Bundan hareketle şunu sormak istiyorum Türkiye gerçekten Yunanistan'a karşı bir askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu? AB Türkiye karşıtı bir örgütlenme içine girerse Türkiye'nin yanıtı ne olur?
BAŞKAN ERDOĞAN: BENİM BU ANLATTIKLARIM BİR RÜYA DEĞİL
(Yunanistan'ın Ege'de Türk jetlerine tacizi) Rüya Hanım... Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim; vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz, sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda vakti saati gelince gereği yapılır. Bunu da Yunanistan'ın bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza radar kilitlemesi şu bu adımları atmak hayra alamet değil.
ZİYARET ÖNCESİ DE YUNANİSTAN'I UYARDI: BİR GECE ANSIZIN GİDEBİLİRİZ
"Yunanistan Ege'de S-300 bataryaları ile Türk jetlerine radar kilidi atıldı. Türkiye radar kilidinin kayıtlarını NATO ile paylaşacak. NATO'dan nasıl bir adım bekleniyor?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteriyle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz."
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