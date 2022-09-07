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Bosna Hersek’te kimlik kartıyla giriş dönemi! Bosna Hersekliler ne düşünüyor? A Haber mikrofon uzattı

A Haber
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Giriş: 07.09.2022 10:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar turu kapsamında Bosna Hersek'teydi. Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlik kartıyla ziyaret döneminin başlayacağını açıklayan Erdoğan'ın konuşması Bosna Hersek'te nasıl yankılandı? A Haber ekibi Saraybosna sokaklarında bu sorunun yanıtını aradı. İşte detaylar...
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