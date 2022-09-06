Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu programında önemli açıklamalar

200 civarında iş insanımızın bulunduğu bu toplantıda özellikle bizler Bosna Hersek'te gerek Türkiye'den gelen gerek Bosna Hersekli iş insanlarımızın yatırımlara yüklenmesinin gereğini özellikle bir cumhurbaşkanı olarak sizlerden rica ediyorum. Bu topraklar sizinse, bu topraklarda bizler misafirsek hep birlikte buralarda yatırımları yapalım ve Bosna Hersek'i beraberce ayağa kaldıralım.

Bosna Hersek'te yatırım yapan yatırımcılarımızın karşılaştığı zorlukların farkındayız. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunları nasıl gidereceğimizi müzakere ediyoruz. Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü Ticaret Komitesi 4. dönem toplantısının bu yıl içinde gerçekleştirilmesinde fayda görüyoruz. Bugün buradaki görüşmelerimizin, kuracağınız temasların başarılı sonuçlar vermesini, gerek ticari faaliyetlerinize gerek Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerine getiri sağlamasını temenni ediyorum.

"GEREKLİ TALİMATI VERDİM"

Özellikle Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun bir an önce bitirilmesi gerek. Şimdi kredinin temin edildiği söyleniyor. Ziraat Bankası itibariyle bir sıkıntıdan bahsedildi. Ben de Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim. Bu konudaki gerekli desteği vermek suretiyle inşallah bu müteahhit firmamız adımını atarak işini başlatacaktır. Kaybedecek vaktimiz yok.

2 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde artık bu adımlar atılmış olmasını istiyoruz. Bosna-Hersek böyle önemli bir otobana sahip olsun.

"HER ŞEY BOSNA HERSEK İÇİN"

Temennimiz ülkedeki istikrar ortamının iyileşmesi, daha fazla yatırımcının burada iş yapmaya gönüllü olması, Bosna-Hersek'in dünya ticaretinde iyi bir konuma gelmesidir. Benim özellikle ricam şu; bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve her şey Bosna Hersek için diyerek yola koyulacağız.

Her yerde bizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelen gayreti gösterenler var. Onlara fırsat vermememiz lazım. Bilge İnsan Aliya'nın torunları buna fırsat vermemesi lazım. Hep birlikte gayret içinde inşallah bu adımı atarak yola devam etmemiz lazım. Bir kez daha Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

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