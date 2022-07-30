Tahıl yüklenen ilk geminin kaptanı A Haber’de! Tahıl sevkiyatı ne zaman başlıyor?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'da kalan tahılların ihraç edileceği Odessa Limanı’nı ziyaret etti, Türk bandıralı Polarnet adlı geminin önünden "sevkiyata hazırız" mesajını verdi. Peki Polarnet gemisi ne zaman yola çıkacak? Tahıl sevkiyatı ne zaman başlayacak? Detayları geminin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber canlı yayınında anlattı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, buğday sevkiyatının başlayacağı Çornomorsk Limanı'nı ziyaret etti, hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu.
Zelenski, arkasında Türk bayrağı asılı buğday yüklü geminin önünde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatına hazır olduğunu, başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den (BM) işaret beklediklerini söyledi.
Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında geçen hafta İstanbul'da, tahıl koridoru açılması için anlaşma imzalanmıştı. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'da kalan tahılların ihraç edileceği Odessa Limanı'nı ziyaret etti, Türk bandıralı Polarnet adlı geminin önünden "sevkiyata hazırız" mesajını verdi. Sevkiyat ne zaman başlayacak?
Plornet gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler şunları söyledi:
"A Haber'e savaş ve abluka zamanı da bağlanmış ve konuşmalar yapmıştık. O zaman her şeyin normale dönmesi için beklenti içindeydik ve şu anda isteğimiz gerçekleşiyor. Biz de yük altına girdik yapılan son anlaşma ile ve mısır yüklemesi yapıyoruz.
Pazar günü öğleden sonra teknik bir arıza olmazsa bitirmeyi planlıyorlar. Bundan sonra diğer gemilerde yük altına girecek. Odessa'dan yola çıkacak gemiler var. Buradan konvoy olarak İstanbul'a doğru yola çıkacağız. İlk gemi bizim gemimiz olacak.
Bu koridor tamamen tahıl yüklerine endeksli olacak. Diğer taşınacak gemiler ve boş gemiler buraya dahil olmayacak. Buradaki gemiler mutlaka tahıl yüklü olacak. Ayın 31'den sonra bize toplanma yeri verecekler. Buradan bize intikal noktası verecekler.
Ukrayna'nın organize ettiği pilot kaptanlar var. Bunun askeri ve sivil olma ihtimali var ancak bununla ilgili bize daha detaylı bilgi gelmedi. Ukrayna bölgesinden kılavuz gemi ve kaptan ile çıkış yapacağız. Bize belirlenen rotalarda hareket edeceğiz."
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