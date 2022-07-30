Tahıl yüklenen ilk geminin kaptanı A Haber’de! Tahıl sevkiyatı ne zaman başlıyor?

Plornet gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler şunları söyledi:

"A Haber'e savaş ve abluka zamanı da bağlanmış ve konuşmalar yapmıştık. O zaman her şeyin normale dönmesi için beklenti içindeydik ve şu anda isteğimiz gerçekleşiyor. Biz de yük altına girdik yapılan son anlaşma ile ve mısır yüklemesi yapıyoruz.