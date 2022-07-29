Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den tahıl sevkiyatı açıklaması! BM ve Türkiye’den sinyal bekliyoruz

İkili ticarete de değinen Çavuşoğlu, "Gürcistan'ın 14 yıl en büyük ticari ortağıyız. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geçti. Bu yılın ilk altı ayındaki rakamlara baktığımız zaman bu sene sonunda 3 milyara doğru yaklaşacağız. Liderlerimiz daha önce 3 milyar dolar hedefi belirlemişti. Bu hedefi önümüzdeki günlerde güncellememiz gerektiğini biliyoruz." dedi.

Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için Türkiye ile Gürcistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmemiz gerekiyor. Her iki taraf da buna dahil olabilecek ürünleri paylaştılar. Önümüzdeki süreçte Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı dahil arkadaşlarımız bu müzakereleri devam ettirecekler. En kısa zamanda bunun kapsamını genişletmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her ülkeyle her zaman "kazan kazan" anlayışıyla ilişkilerini geliştirmek istediğini hatırlatarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin giderek arttığını ancak Türkiye lehine bir açık olduğunu ve ticaretin daha da dengeli olabilmesi için Gürcistan'dan ithal edilebilecek ürünlerin listesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gürcistan'da ciddi miktarda Türk yatırımı bulunduğunu ve Darchiashvili ile görüşmesinde Türk firmaların durumunu da ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya ve diğer ülkelere Türk ürünlerini taşıyan tırların Gürcistan topraklarını daha fazla kullanmaya başladığını kaydetti.