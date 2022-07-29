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Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov 'tahıl sevkiyatını' görüştü

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ’tahıl sevkiyatını’ görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Her iki bakan tarafından sevkiyata kısa sürede başlanmasının planlandığı ifade edildi.

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