AK Parti’nin projeleri CHP’ye böyle sızdırılıyor! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek açıkladı

"FETÖ'CÜLER SIZDIRABİLİR"

Şimşek, "Yani bir adamın kafasının içini bilemezsiniz. Bir takım beklentileri var. Bunlar da karşılanmayınca da bu bilgileri sızdıran insanlar var, hainler var. Bana ağırlıklı olarak bilgilerin FETÖ'cüler içinden sızdırıldığıdır. Çünkü bu bir stratejidir." ifadelerine yer verdi.