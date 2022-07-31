AK Parti'nin projeleri CHP’ye böyle sızdırılıyor! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara vereceği müjdeli haberleri sanki kendisi planlamışcasına birkaç gün önceden ilan etmesi akıllara "AK Parti ve bürokratlar arasında 'köstebebek' mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Gündeme gelen bu konu hakkında A Haber’de açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, olayın arkasında FETÖ’nün olduğuna işaret ederek, “Bu konuda da Kılıçdaroğlu’na birileri operasyon yapıyor.” dedi.
"Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı projeleri ya da müjdeleri kim sızdırıyor?" sorusuna yanıt veren Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Ben şerefeli ve namuslu bir bürokratın bir bilgi sızdıracağını zannetmiyorum. Burada failler belli FETÖ'cülerdir. Helen devlet içinde FETÖ'ye yakınlık hisseden dengeleri gözeterek şu anda bu taraftaymış gibi davranan bir sürü kişiler var." şeklinde konuştu.
"FETÖ'CÜLER SIZDIRABİLİR"
Şimşek, "Yani bir adamın kafasının içini bilemezsiniz. Bir takım beklentileri var. Bunlar da karşılanmayınca da bu bilgileri sızdıran insanlar var, hainler var. Bana ağırlıklı olarak bilgilerin FETÖ'cüler içinden sızdırıldığıdır. Çünkü bu bir stratejidir." ifadelerine yer verdi.
"HALKTAN TEPKİ OLUŞTU VE..."
Bugüne kadar Kılıçdaroğlu ve 6'lı masanın Başkan Erdoğan'ı açıklayacağı projeleri hiçbir şekilde sahiplenmediğini ifade eden Şimşek, "(Projelere) karşı çıkıyorlardı. Şu anda doğru gitmediğini öğrenilince, halktan bir tepki oluştuğunu görüne biz önceden davranalım dediler." açıklamasını yaptı.
"ÇALIŞMALAR UZUN SÜRE DEVAM EDER"
Bir porjenin uzun soluklu olduğunu söyleyen Abdurhhaman Şimşek, "Bir EYT veya herhangi bir konu için önceden 1 yıla yakın çalışma yapılır, alt yapısı yapılır, Maliye Bakanlığında sorulur. Günlerce üzerinde görüşülür." dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON YAPILIYOR"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Şimşek, "Cumhurbaşkanımız açıklayacak 2 gün önceden 'Ben yaptım' diyerek olmaz. Buna gülünür. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu küçük duruma düşüyor. Bu konuda da Kılıçdaroğlu'na birileri operasyon yapıyor. (Porojeler) Cumhurbaşkanımız karanını vermiş ve alt yapısı oluşturulmuştur." ifadelerine yer verdi.
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