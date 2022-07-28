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Koridor açıldı sıra gemilerde! Tahıl yolculuğu için merkez İstanbul: Hedef 50 milyon ton

Dünyaya nefes aldıracak tahıl yolculuğunun yönetileceği Müşterek Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da göreve başladı. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki merkez, Ukrayna limanlarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini anbean takip edecek. Tahıl yüklü gemiler Karadeniz üzerinden İstanbul'a gelecek. Türkiye'nin denetiminde dünyaya ihracatı yapılacak. İlk geminin 2 hafta içerisinde hareket etmesi beklenirken, 20 milyon ton tahıl dünyaya ulaşacak.

Giriş Tarihi: 28.07.2022 08:45
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Koridor açıldı sıra gemilerde! Tahıl yolculuğu için merkez İstanbul: Hedef 50 milyon ton

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle aksayan tahıl sevkiyatına ilişkin cuma günü imzalanan anlaşmanın ardından tarihi bir adım daha atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle tahıl koridoru için İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nde Müşterek Koordinasyon Merkezi faaliyete başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koridor açıldı sıra gemilerde! Tahıl yolculuğu için merkez İstanbul: Hedef 50 milyon ton

Tarihi törende, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkililerle birlikte BM'yi temsilen diplomatlar da hazır bulundu. Açılış programında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

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Koridor açıldı sıra gemilerde! Tahıl yolculuğu için merkez İstanbul: Hedef 50 milyon ton

"Türkiye'nin duruşunun, her iki ülke ile diyalog halinde olmasının doğruluğu ve önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Gıda krizinin önlenmesine ve uzmanlara göre gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak olan bu merkezde yapılacak çalışmalar, benzer şekilde enerji krizi ve diğer bazı sorunların çözümüne de model olabilir. Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde, kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması zarureti doğmuştur.

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Koridor açıldı sıra gemilerde! Tahıl yolculuğu için merkez İstanbul: Hedef 50 milyon ton

Türkiye, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir inisiyatif almıştır. Merkezin vazifesi; Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Merkez, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır.

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Koridor açıldı sıra gemilerde! Tahıl yolculuğu için merkez İstanbul: Hedef 50 milyon ton

Sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır. Ukrayna limanlarındaki yükleme ile Türkiye'deki limanlara varışta uygun görülecek mevkilerde, müşterek denetim timleri tarafından gemilerin kontrolleri yapılacaktır. Mayın temizleme ihtiyacı olursa taraflarca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacaktır. Ancak şu aşamada bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Taraflarca imzalanan belge, 120 gün için geçerli olacak, tarafların sonlandırma talebi olmadıkça da devam edecektir. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yapacağı çalışmaların kalıcı barış ortamına da zemin hazırlamasını temenni ediyoruz."