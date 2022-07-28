28 Temmuz 2022, Perşembe
Koridor açıldı sıra gemilerde! Tahıl yolculuğu için merkez İstanbul: Hedef 50 milyon ton
Dünyaya nefes aldıracak tahıl yolculuğunun yönetileceği Müşterek Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da göreve başladı. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki merkez, Ukrayna limanlarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini anbean takip edecek. Tahıl yüklü gemiler Karadeniz üzerinden İstanbul'a gelecek. Türkiye'nin denetiminde dünyaya ihracatı yapılacak. İlk geminin 2 hafta içerisinde hareket etmesi beklenirken, 20 milyon ton tahıl dünyaya ulaşacak.
Giriş Tarihi: 28.07.2022 08:45
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