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Tahıl yüklenen ilk geminin kaptanı A Haber’de! Tahıl sevkiyatı ne zaman başlıyor?

A Haber
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Giriş: 30.07.2022 11:15
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'da kalan tahılların ihraç edileceği Odessa Limanı’nı ziyaret etti, Türk bandıralı Polarnet adlı geminin önünden "sevkiyata hazırız" mesajını verdi. Peki Polarnet gemisi ne zaman yola çıkacak? Tahıl sevkiyatı ne zaman başlayacak? Detayları geminin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber canlı yayınında anlattı.
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