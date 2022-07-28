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Ankapark nasıl başladı, ne hale geldi? Dev yatırımın talan edilmesine göz mü yumuldu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Ankapark nasıl başladı, ne hale geldi? Dev yatırımın talan edilmesine göz mü yumuldu?

Avrupa'nın en büyük tematik parkı Ankapark, 20 Mart 2019'da hizmete girmişti. 7 ay sonra kapanan Ankapark'ın 3 yıl aradan sonra kapılarının açılmasıyla dev projenin enkazı aratmayan görüntüsü Ankaralıları üzdü. Parkın içerisindeki yapıların zarar gördüğü, kablo ve cihazların çalındığı ortaya çıktı. Şimdi ise güvenliğini Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bir yatırımın nasıl bu hale geldiği sorusuna cevap aranıyor.

Avrupa'nın en büyük eğlence merkeziydi. Açılış zamanında konuşan vatandaşlar, "Kalbi olanlar binmesin. Güzel çocukların ihtiyacı vardı. Harika bir yer Ankara için çok güzel." İfadelerini kullanmıştı ve böyle başlamıştı Ankapark macerası...

Aradan yıllar geçti seçimi kazanan CHP'li Mansur Yavaş, "Ayrı hırsızlık vakası var. Gördüğünüz gibi hiçbir kablo kalmadı. Bunun önüne geçilebilirdi." dedi ancak tek bir adım atmadı süreçte.

Dev yatırımın bu hale gelmesinden sonra konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Burayı çürümeye mi terk edeceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Buranın tek katili var. O da Mansur Yavaş." dedi.

Büyük açılıştan 7 ay sonra kapandı. 3 yılda enkaza dönüştü. Ankapark'ı bu hale getiren neden neydi? Kapanmasının ardından zarara uğramasına göz mü yumuldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Parkı gezerken konuşan şahıs adeta gerçekleri göz önüne serdi, " Alanda gördüğünüz ağaçların çoğu ithal ve kurumaya terkedilmiş 3 yıl boyunca" ifadelerini kullandı.

Ankapark'ın 4 ay önce ayında çekildiği iddia edilen görüntülerine bakıldığında parkın içerisindeki yapılar oldukça sağlam görünüyor. Ancak sonrasında Oyuncaklar parçalandı. Cihazlar, kablolar çalındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İştiraki ANFA Güvenlik tarafından korunan bir yatırım alanı nasıl bu kadar savunmasız kalabildi?

Çalınan metrelerce kablo ve ağır cihazlar alandan çıkarılırken giriş ve çıkışlarda belediyenin güvenlik personelleri varken bu nasıl gerçekleşti? Peki ya bundan sonra? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parkın işletme maliyetinin yüksek olduğundan yakınmış ve isteyen kuruma devredebileceğini söylemişti.

Yavaş yönetimi Ankapark'ı onaracak mı, dönüştürecek mi? Yoksa başka bir kuruma mı devredecek? Devir yetkisi kimde? İşte cevap aranan sorular bunlar…

Ankapark nasıl bu hale geldi? ANKAPARK NASIL BU HALE GELDİ?
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