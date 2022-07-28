Ankapark nasıl başladı, ne hale geldi? Dev yatırımın talan edilmesine göz mü yumuldu?

Avrupa'nın en büyük eğlence merkeziydi. Açılış zamanında konuşan vatandaşlar, "Kalbi olanlar binmesin. Güzel çocukların ihtiyacı vardı. Harika bir yer Ankara için çok güzel." İfadelerini kullanmıştı ve böyle başlamıştı Ankapark macerası...