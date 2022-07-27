AK Parti’den CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a Ankapark tepkisi: Bilerek isteyerek çürümeye bıraktı

Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilerek isteyerek Ankapark'ı çürümeye bıraktığını belirterek, "Ankapark'ı enkaz haline getirilmesine sebep olan Mansur Yavaş'tır. Buranın güvenliği asla sağlanmadı. Sağlansa bu tahribat olur muydu? Hırsızlık vakaları olmuş, onlara da bakacağız. Nasıl olmuş bu hırsızlıklar? Maalesef bilerek isteyerek buranın tahrip olması sağlanmıştır" dedi.

Murat Köse, Ankapark'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"ANKAPARK ÖZENLE KORUNMADI"

Murat Köse'nin açıklamaları şöyle:

"Ankara Büyükşehir yönetiminde, enkaz edebiyatı yaparak dördüncü yılına giren Sayın Mansur Yavaş, bu dört yılda verdiği sözlerin hiçbirini yapmadığı gibi milli servet olan Ankapark gibi böyle devasa bir vizyon projeyi maalesef, şahsi hırsından devri sabık yaparak harabeye çevirmiştir."

"Ankapark işletilmedi ve özenle korunmadı. Ankapark'taki tüm oyuncaklar ve demirbaşlar Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilerek bu mekanlara yerleştirilmiştir ve bunların hepsi önce Ankara Büyükşehir Belediyesi sonra Atatürk Orman Çiftliği'nin malıdır. İşletmesi, çalıştırması bir yana ki böyle bir vizyonun ve becerinin olmadığı artık çok net herkes biliyor, Ankapark'taki oyuncaklar ve donanımlar bu süreçte en azından korunmalıydı."