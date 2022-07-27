AK Parti'den CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Ankapark tepkisi: Bilerek isteyerek çürümeye bıraktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, ilçe belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile Ankapark’ta incelemelerde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark’ın güvenliğini asla sağlamadı. Sağlansa bu tahribat olur muydu?” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 20 Mart 2019'da açılışı yapılan Avrupa'nın en büyük tema parkı Ankapark'ı çürümeye terk etmesine tepkiler sürüyor.
KÖSE: "ANKAPARK'I ENKAZ HALİNE GETİRİLMESİNE SEBEP OLAN MANSUR YAVAŞ'TIR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile Ankapark'ta incelemelerde bulundu. Murat Köse, Atatürk Orman Çiftliği ana kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilerek isteyerek Ankapark'ı çürümeye bıraktığını belirterek, "Ankapark'ı enkaz haline getirilmesine sebep olan Mansur Yavaş'tır. Buranın güvenliği asla sağlanmadı. Sağlansa bu tahribat olur muydu? Hırsızlık vakaları olmuş, onlara da bakacağız. Nasıl olmuş bu hırsızlıklar? Maalesef bilerek isteyerek buranın tahrip olması sağlanmıştır" dedi.
Murat Köse, Ankapark'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
"ANKAPARK ÖZENLE KORUNMADI"
Murat Köse'nin açıklamaları şöyle:
"Ankara Büyükşehir yönetiminde, enkaz edebiyatı yaparak dördüncü yılına giren Sayın Mansur Yavaş, bu dört yılda verdiği sözlerin hiçbirini yapmadığı gibi milli servet olan Ankapark gibi böyle devasa bir vizyon projeyi maalesef, şahsi hırsından devri sabık yaparak harabeye çevirmiştir."
"Ankapark işletilmedi ve özenle korunmadı. Ankapark'taki tüm oyuncaklar ve demirbaşlar Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilerek bu mekanlara yerleştirilmiştir ve bunların hepsi önce Ankara Büyükşehir Belediyesi sonra Atatürk Orman Çiftliği'nin malıdır. İşletmesi, çalıştırması bir yana ki böyle bir vizyonun ve becerinin olmadığı artık çok net herkes biliyor, Ankapark'taki oyuncaklar ve donanımlar bu süreçte en azından korunmalıydı."
"Doğal ortamdan etkilenmelerinin önüne geçecek önlemler alınmalıydı. Dışarda bulunan oyuncakların, yağmurdan, kardan güneşten etkilenmemeleri için basit tedbirler alınabilirdi. Ankapark'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız."
"Ankapark'ı enkaz haline getirilmesine sebep olan Sayın Mansur Yavaş'tır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir önerge vererek komisyon marifeti ile Ankapark'taki oluşturulan kamu zararının tam olarak tespit edilmesini ve sorumluların cezalandırılması, oluşan kamu zararını ödemesi açısından da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum."
"ANKAPARK'IN GÜVENLİĞİ ASLA SAĞLANMADI"
Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilerek isteyerek Ankapark'ı çürümeye bıraktığını belirterek, "Aslında defalarca kendisine 'Burayı harabe bir parka dönüştürme beceremiyorsan ver biz yapalım' dememize rağmen şimdi bakıyoruz o tahribat daha da artmış. Buranın güvenliği asla sağlanmadı. Sağlansa bu tahribat olur muydu? Hırsızlık vakaları olmuş, onlara da bakacağız. Nasıl olmuş bu hırsızlıklar? Maalesef bilerek isteyerek buranın tahrip olması sağlanmıştır" dedi.
"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKAPARK'I TEKRAR HİZMETE GEÇİRMELİ"
Murat Köse, Ankapark'ın Ankara ekonomisine katkı sağlayacağını hatırlatarak, "Dünyanın her tarafında bu tür tematik parklar var. Burası Ankara'nın değerini artıracaktır. Ama Sayın Mansur Yavaş kendisinin dünya şehirleriyle yarışacak tek bir projesi yokken burayı da bu hale getirmiştir. Bir an evvel Ankara Büyükşehir Belediyesi burayı tekrar hizmete geçirmelidir. Yapamıyorsa tekrar söylüyoruz, beceremiyorsa biz yaparız" diye konuştu.
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