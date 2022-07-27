CHP’li İBB AK Parti’nin projeyi sahiplendi! Karşı çıktığı halk ekmek fabrikasını açtı
2018'de AK Parti'nin başlattığı Halk Ekmek fabrikası için borçlanma talebini tüm CHP'li üyeler reddetmişti. Ancak proje CHP'li üyelerin reddine rağmen Meclis’ten geçmişti. Şimdi ise CHP'li İBB yönetimi projeyi sahiplenerek açılışını yaptı. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz anlattı.
CHP 2018 yılında Halk Ekmek fabrikasının yapımına finansman sağlamak istemedi ve o dönem karşı çıktı. Ancak CHP'nin karşı çıkmasına rağmen proje Meclis'ten geçti ve yapım süreci devam etti.
Aradan geçen süreçte CHP'li İBB karşı çıktığı projenin açılışını yaptı ve AK Parti'nin bir projesini daha sahiplenmeye kalkıştı. Peki bunlar ne anlama geliyor? Murat Türkyılmaz A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:
"Millet İttifakı'nın ve muhalefetin uzunca bir süredir siyasal iletişim konusunda algı ve yalana dayalı siyaset yürüttüğünü üzülerek izliyoruz. Bizler doğruları vatandaşla anlatmak için ciddi ve sorumluluk taşıyoruz. Genel siyaset dilinin yerel yönetimlere yandığını görüyoruz.
Bunu İstanbul özelinde yaşandığını açıkça söylememiz gerekiyor. Bizim Cumhur İttifakı olarak temel misyonumuz doğru yapılan işleri teşvik etmek, yanlış ve eksik yapılan işlerde yanlışı düzeltmek ve eksiği tamamlamak ve vatandaşın doğru bilgilendirilmesini sağlamak.
Dün akşam Ekrem İmamoğlu'nun yalan rüzgarına dönüştüğü bir program izledik. Bizler bu yalanların düzeltilmesi için notlar aldık ve sosyal medya üzerinden adımlar attık. Ama başkanın yalan hızına yetişemedik.
Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde 94 sonrasında Halk Ekmek gerçekten müthiş bir başarı öyküsü ortaya koydu. Hem kapasitesinin artırılması hem yeni fabrikaların yapılması noktasında ciddi hizmetler yapıldı. Bu vizyon Kadir Topbaş döneminde de devam etti.
Halk Ekmek markalaşma sürecinde ciddi adımlar attı. Ciddi bir başarı hikayesi ortaya koydu. Burada mesele 2017 yılındaki Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası. Bu fabrikanın bütün altyapısı, planı ve projesi o zaman yapıldı. Mesele sadece finansman meselesiydi ve Meclis'ten geçmesi gerekiyordu. Bu projeyle ilgili karar verilirken CHP karşı çıktı.
16 Mart 2018 tarihli Meclis zaptını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada 'CHP grubunun muhalefetiyle yapılan oylama neticesinde rapor aynen ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir' yazıyor. Yani AK Parti grubunun desteğiyle bu projenin finansmanı sağlanmıştır."
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