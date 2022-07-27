CHP’li İBB AK Parti’nin projeyi sahiplendi! Karşı çıktığı halk ekmek fabrikasını açtı

Halk Ekmek markalaşma sürecinde ciddi adımlar attı. Ciddi bir başarı hikayesi ortaya koydu. Burada mesele 2017 yılındaki Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası. Bu fabrikanın bütün altyapısı, planı ve projesi o zaman yapıldı. Mesele sadece finansman meselesiydi ve Meclis'ten geçmesi gerekiyordu. Bu projeyle ilgili karar verilirken CHP karşı çıktı.