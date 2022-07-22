22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP'li Mansur Yavaş Ankapark'ı çürümeye terk etti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan sert tepki

CHP'li Mansur Yavaş Ankapark'ı çürümeye terk etti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan sert tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa'nın en büyük tema parkı olan Ankapark'ı çürümeye terk eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz?" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 16:31
  • 1
  • 25
CHP’li Mansur Yavaş Ankapark’ı çürümeye terk etti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan sert tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ı çürümeye terk etmesini eleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
CHP’li Mansur Yavaş Ankapark’ı çürümeye terk etti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan sert tepki

Bakan Kurum, "Bakın ben bu zihniyeti size son günlerde yaşadığımız bir olay üzerinden anlatmak istiyorum. 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark'ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" dedi.

  • 3
  • 25
CHP’li Mansur Yavaş Ankapark’ı çürümeye terk etti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan sert tepki

Murat Kurum'un, "Selçuklu Şehri Bitlis'te Tarihi Miras Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor" başlıklı konuşmasında şunları söyledi:

  • 4
  • 25
CHP’li Mansur Yavaş Ankapark’ı çürümeye terk etti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan sert tepki

"Çocuklarımızın gülüşlerini, analarımızın dualarını, babalarımızın takdirlerini her şeyin üstünde gördük. Biz sadece milletimizi dinledik. Karşımızdakiler de projelerimizi duyduklarında 'Yapamazsınız, başaramazsınız" dediler. Temeller attık 'Durdururuz' dediler."

  • 5
  • 25
CHP’li Mansur Yavaş Ankapark’ı çürümeye terk etti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan sert tepki

"Muhalefet; bir türlü iktidara gelemeyince, son 20 yıldır da milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza iktidarı verince adeta siyasi bir buhrana yakalandılar. Tabiri caizse raydan çıktılar, zaten bozuk olan ayarları, sinirleri, dengeleri daha da bozuldu!"