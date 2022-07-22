22 Temmuz 2022, Cuma
CHP'li Mansur Yavaş Ankapark'ı çürümeye terk etti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan sert tepki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa'nın en büyük tema parkı olan Ankapark'ı çürümeye terk eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz?" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 22.07.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 16:31
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25