CHP’li Mansur Yavaş Ankapark’ı çürümeye terk etti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan sert tepki

Bakan Kurum, "Bakın ben bu zihniyeti size son günlerde yaşadığımız bir olay üzerinden anlatmak istiyorum. 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark'ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" dedi.