A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı! Vatandaşın bozuk yok çilesi sona erdi

Yaşanan selden sonra bölgede 1 metreden fazla bir çukur oluştu. Açılan bu çukur neredeyse 1 ay boyunca düzeltilmedi ve çakıl taşları ve toprakla dolduruldu. Durum böyle olunca bölgedeki vatandaşlar şikayetçi oldu. Bölge 5 yol ağzıydı ve trafiğin dönem dönem yoğun olduğu anlar yaşanıyordu.