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A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı! Vatandaşın bozuk yok çilesi sona erdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı! Vatandaşın bozuk yok çilesi sona erdi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yağışlar yüzünden çöken yolda bir aydır herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Vatandaşın mağduriyetine neden olan yolu A Haber gündeme getirince, İBB ekipleri hemen çalışma başlattı. O noktadan detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

Hatırlanacağı üzere Kurban Bayramı'nın 1. gününde İstanbul'da yaşanan kuvvetli yağış sonrası sel meydana geldi bazı noktalarda ise büyük çapta hasarlar meydana geldi. O noktalardan biri de Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Aldoğan Caddesi'ydi.

Yaşanan selden sonra bölgede 1 metreden fazla bir çukur oluştu. Açılan bu çukur neredeyse 1 ay boyunca düzeltilmedi ve çakıl taşları ve toprakla dolduruldu. Durum böyle olunca bölgedeki vatandaşlar şikayetçi oldu. Bölge 5 yol ağzıydı ve trafiğin dönem dönem yoğun olduğu anlar yaşanıyordu.

Felç hastası bir kadının içinde bulunduğu otomobil çukura düştü ve onların yardımını da vatandaşlar koştu. Geçtiğimiz vatandaşlar A Haber ekranlarında derdini anlattı. İBB'ye bağlı ekipler bölgeye acele şekilde gelerek yola yama yaptılar.

Çalışmanın yapılmasının ardından vatandaşlar A Haber'e teşekkür ederken yolun alelacele yapılmasından dolayı ileride tekrar çökme tehlikesi olduğunu ifade ettiler.

A Haber ekranlarına yansıyan görüntü

A Haber ekranlarına yansıyan görüntü

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