A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı! Vatandaşın bozuk yok çilesi sona erdi
ÖZEL HABER A Haber
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yağışlar yüzünden çöken yolda bir aydır herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Vatandaşın mağduriyetine neden olan yolu A Haber gündeme getirince, İBB ekipleri hemen çalışma başlattı. O noktadan detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
Hatırlanacağı üzere Kurban Bayramı'nın 1. gününde İstanbul'da yaşanan kuvvetli yağış sonrası sel meydana geldi bazı noktalarda ise büyük çapta hasarlar meydana geldi. O noktalardan biri de Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Aldoğan Caddesi'ydi.
Yaşanan selden sonra bölgede 1 metreden fazla bir çukur oluştu. Açılan bu çukur neredeyse 1 ay boyunca düzeltilmedi ve çakıl taşları ve toprakla dolduruldu. Durum böyle olunca bölgedeki vatandaşlar şikayetçi oldu. Bölge 5 yol ağzıydı ve trafiğin dönem dönem yoğun olduğu anlar yaşanıyordu.
Çalışmanın yapılmasının ardından vatandaşlar A Haber'e teşekkür ederken yolun alelacele yapılmasından dolayı ileride tekrar çökme tehlikesi olduğunu ifade ettiler.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
- Cumhurbaşkanı Ordu'ya ne zaman gelecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya hangi gün gelecek?
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...
- YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı?
- Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 askerlik celp ve tarihleri belli oldu mu?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?
- Üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?
- Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
- Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...
- AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?