CHP’li İBB, AK Parti’nin projesini sahiplendi! Karşı çıktığı halk ekmek fabrikasını açtı

2018'de AK Parti'nin başlattığı Halk Ekmek fabrikası için borçlanma talebini tüm CHP'li üyeler reddetmişti. Ancak proje CHP'li üyelerin reddine rağmen Meclis’ten geçmişti. Şimdi ise CHP'li İBB yönetimi projeyi sahiplenerek açılışını yaptı. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz anlattı.

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