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Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu mu Akşener mi? Ekrem İmamoğlu Küçük Emrah gibi ağlıyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu mu Akşener mi? Ekrem İmamoğlu Küçük Emrah gibi ağlıyor

Türkiye'de 2023 seçimlerine artık bir yıldan az bir süre kalırken, Millet İttifakı'nda adaylık krizi giderek büyüyor. İttifak içinde farklı isimlerin adaylık konusunda adı geçerken, Gazeteci Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel ittifakın son durumunu A Haber'de değerlendirdi. Pazarcı, ittifakın tek amacının Erdoğan'ı devirmek olduğunu vurgularken, Melik Yiğitel ise "Buradan bir model çıkmaz. Parlak bir modeliniz varsa İstanbul ve Ankara'da buyrun uygulayın. Ekrem İmamoğlu sabahtan akşama kadar Küçük Emrah gibi ağlıyor." ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine artık bir yıldan az bir süre kalırken Millet İttifakı içinde aday tartışmaları halen gündemdeki yerini koruyor. İttifakta henüz net bir karar verilemezken başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere çok sayıda ismin adaylık konusunda adı geçiyor.

YOLUN BAŞINDA DAĞINIK GÖRÜNTÜ

Ortak aday henüz belirlenemezken, ittifak içinde yeni bir ittifakın doğması da muhtemel senaryolar arasında. Çıktıkları yolun başında bile dağınık bir görüntü sergileyen Millet İttifakı'na yönelik Gazeteci Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel konuya ilişkin A Haber'e konuştu.

"ADAYIMIZ AKŞENER"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylarının Meral Akşener olduğunu açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIK İSTİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da adaylığa sicak bakarken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının önüne geçmeye çalışıyor.

HDP'DEN AKŞENER'E VETO

HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'İn durduğu çizgi ve yönetim anlayışı itibarıyla cumhurbaşkanlığı için uygun olmadığını söyledi.

TERÖRİSTLERE MADALYA TAKMAKTAN BAHSEDEN BİR ZİHNİYET

Gazeteci Emin Pazarcı: Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakalım. Teröriste madalya takmaktan bahseden bir zihniyetin yürüttüğü ve ayakta tuttuğu bir altılı masa bu ülkeyi nasıl yönetecek? Tek amaçları Erdoğan'ı indirmek bu konuda hepsi hemfikir.

İMAMOĞLU SABAH AKŞAM KÜÇÜK EMRAH GİBİ AĞLIYOR

Gazeteci Melik Yiğitel: Aralarında bir görüş birliği yok. Altılı masada bir uyum olmadığı için birbirleriyle anlaşamadıkları için buradan bir model çıkmaz. Parlak bir modeliniz varsa İstanbul ve Ankara'da buyrun uygulayın. Ekrem İmamoğlu sabahtan akşama kadar Küçük Emrah gibi ağlıyor.

Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak? MİLLET İTTİFAKI DAHA YOLUN BAŞINDA DAĞILDI! 2023 ADAYI KİM OLACAK?

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