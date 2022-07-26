Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu mu Akşener mi? Ekrem İmamoğlu Küçük Emrah gibi ağlıyor

İMAMOĞLU SABAH AKŞAM KÜÇÜK EMRAH GİBİ AĞLIYOR

Gazeteci Melik Yiğitel: Aralarında bir görüş birliği yok. Altılı masada bir uyum olmadığı için birbirleriyle anlaşamadıkları için buradan bir model çıkmaz. Parlak bir modeliniz varsa İstanbul ve Ankara'da buyrun uygulayın. Ekrem İmamoğlu sabahtan akşama kadar Küçük Emrah gibi ağlıyor.