Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Ancak çok daha ağır ve çok daha geniş çağlı bir saldırıya hazır olmalıyız. Çünkü bu süreç içerisinde dikkat edin artan tempoda Türkiye'ye yönelik saldırılar var. Ve her yol deneniyor. Sivil kuruluşlarınız, konsolosluklarınız hedef alınıyor. Silahlı Kuvvetler yine hedef alınıyor. Türkiye ve Türk insanı hedef alınıyor.