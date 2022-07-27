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Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırının  şiddetle kınandığı belirtildi. Peki yapılan saldırı ne anlama geliyor? Arkasında kimler olabilir? Sıcak gelişme ile ilgili A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanları Abdullah Ağar ile Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada "Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:

"Füze saldırısı değil havan saldırısı yapılıyor. Benim sahadan aldığım bilgiye göre 60 mm havanlarla saldırı yapıldı. İçeriye düşen havan topu patlamadı. Korkunç bir olay yaşandı. Eğer patlamış olsa çok ciddi can kayıpları yaşanabilirdi.

Meselenin son derece önemli ve hassas boyutları var. Konuyu bir mezhebi bunalıma çevirmek üzere manipülasyon ile karşı karşıyayız. Biz Orta Doğu'da yaşanan mezhebi fitnenin hiçbir zaman parçası olmadık. Mezhep üzerinden toprak sulamadık.

Zaho'da bir olay meydana geldi ve bu olayı korkunç şekilde köpürtüyorlar. Toplumsal katmanları kendi menfaatları doğrultusunda etkilemeye çalışan ve buradan nemalanmaya çalışan Sunni ve Şii'yi birbirine düşürmeye çalışan Türk ilke Kürt'ü Türk ile Arap'ı birbirine düşman etmeye çalışan bir durum söz konusu.

Bölgede gerginliği artırıcı Musul başta olmak üzere Irak ve Suriye'deki üslerimize bu şekilde hedef alan bir kumpanya ile karşı karşıyayız. Biz bu noktada çok dikkatli olmak zorundayız. Bir taraftan fitnenin başını kırmak ve ezmek zorundayız.

Bizim askerlerimize ve diplomatlarımız saldırıyorlar. Burada konuşulması gereken asıl konu Irak'ın egemenlik konusudur, Suriye'deki egemenlik konusudur. Irak'ta bizim başkonsolosluğumuzun vurulmasından sorumlu olan taraf Irak Merkezi hükümetidir. Çünkü buranın korunmasından onlar sorumludur."

Coşkun Başbuğ'un öne çıkan sözleri:

"Suriye'ye yapacağımız harekat sadece Suriye'yi değil sadece Irak'ı değil bütün insanlığı etkileyecek. Dananın kuyruğunun koptuğu yer olacak. Bu cümleyi hamaset olması için kurmadım. Şu yaşadığımız gelişmeler ve alçakça saldırılar öte yandan bir takım iftiralar bir takım komplolar benim beklediğim sonuçlar.

Ancak çok daha ağır ve çok daha geniş çağlı bir saldırıya hazır olmalıyız. Çünkü bu süreç içerisinde dikkat edin artan tempoda Türkiye'ye yönelik saldırılar var. Ve her yol deneniyor. Sivil kuruluşlarınız, konsolosluklarınız hedef alınıyor. Silahlı Kuvvetler yine hedef alınıyor. Türkiye ve Türk insanı hedef alınıyor.

Hangi ülkeye giderseniz gidin Mehmetçik'in insanlığa bakışı ve merhameti sevgisi dillere destandır. İşte ona rağmen bizim bu yapımızı karalamaya çalışan bir alçak bir komplo var. Bu komplo odakları insanlığa kast eden ve katleden yapılardır."

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