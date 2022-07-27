27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu yalanları ardı ardına sıraladı: Tüm delillere rağmen gerçekleri inkar etti

İmamoğlu yalanları ardı ardına sıraladı: Tüm delillere rağmen gerçekleri inkar etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
ABONE OL
İmamoğlu yalanları ardı ardına sıraladı: Tüm delillere rağmen gerçekleri inkar etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, kendisine yöneltilen eleştirilere, gerçekleri inkar ederek yanıt verdi. Partisinin Anayasa Mahkemesi başvurusunu da unutarak, İBB'nin ilk defa burs verdiğini öne süren İmamoğlu, belediye tarafından dağıtılan test kitaplarına kanıtlara rağmen resminin basılmadığını öne sürdü. İmamoğlu süt dağıtımı konusundaki iddialarını ise geçtiğimiz ay kendisinin yaptığı açıklama yalanladı.

Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, gerçekleri sık sık inkar ederek algı operasyonuna başvurdu.

ERDOĞAN TARAFINDAN VERİLEN CHP TARAFINDAN İPTAL ETTİRİLEN BURSU UNUTTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde, ilk icraatlarından biri olarak öğrencilere burs verilmesi geleneğini başlatmıştı.

1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verilmişti.

CHP, belediyelerin öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne taşımış, CHP'nin açtığı iptal davasını görüşen mahkeme, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyeceklerine hükmetmişti.

"Önceden bunlar yoktu" diyerek verilen bursları yok sayan ve CHP'nin başvurusunu unutan İmamoğlu, "75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL karşılıksız burs veriyoruz" dedi.

TEST KİTABI YALANI: FOTOĞRAFLARA RAĞMEN İNKAR ETTİ

İmamoğlu, gençlere yönelik yaptığı projelerden bahsederken bir başka yalana başvurdu. Lise ve üniversiteye hazırlanan gençler için, 100 bine yakın test kitabı dağıttıklarını söyleyen İmamoğlu, sunucunun "Test kitaplarınıza fotoğrafınızı koydunuz mu?" sorusuna, "Hayır, koymadık işte" yanıtını verdi.

Dağıtılan test kitaplarında Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu net şekilde görülüyor.

BİR YALAN DA SÜT KONUSUNDA

İmamoğlu, programın devamında ise, ''İstanbul'da 200 bin çocuğa süt dağıtıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasını bir ay önce yine kendisinin yaptığı açıklama yalanladı. İBB Başkanı, geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte, "150 bin çocuğa süt dağıtıyoruz" demişti.

İmamoğlu’ndan ’aday mısınız’ sorusuna yanıt İMAMOĞLU'NDAN 'ADAY MISINIZ' SORUSUNA YANIT
Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! MİLLET İTTİFAKI DAHA YOLUN BAŞINDA DAĞILDI!
İmamoğlu’ndan milyonluk anket! İMAMOĞLU'NDAN MİLYONLUK ANKET!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA