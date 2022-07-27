İmamoğlu yalanları ardı ardına sıraladı: Tüm delillere rağmen gerçekleri inkar etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, kendisine yöneltilen eleştirilere, gerçekleri inkar ederek yanıt verdi. Partisinin Anayasa Mahkemesi başvurusunu da unutarak, İBB'nin ilk defa burs verdiğini öne süren İmamoğlu, belediye tarafından dağıtılan test kitaplarına kanıtlara rağmen resminin basılmadığını öne sürdü. İmamoğlu süt dağıtımı konusundaki iddialarını ise geçtiğimiz ay kendisinin yaptığı açıklama yalanladı.
Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, gerçekleri sık sık inkar ederek algı operasyonuna başvurdu.
ERDOĞAN TARAFINDAN VERİLEN CHP TARAFINDAN İPTAL ETTİRİLEN BURSU UNUTTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde, ilk icraatlarından biri olarak öğrencilere burs verilmesi geleneğini başlatmıştı.
1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verilmişti.
CHP, belediyelerin öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne taşımış, CHP'nin açtığı iptal davasını görüşen mahkeme, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyeceklerine hükmetmişti.
"Önceden bunlar yoktu" diyerek verilen bursları yok sayan ve CHP'nin başvurusunu unutan İmamoğlu, "75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL karşılıksız burs veriyoruz" dedi.
TEST KİTABI YALANI: FOTOĞRAFLARA RAĞMEN İNKAR ETTİ
İmamoğlu, gençlere yönelik yaptığı projelerden bahsederken bir başka yalana başvurdu. Lise ve üniversiteye hazırlanan gençler için, 100 bine yakın test kitabı dağıttıklarını söyleyen İmamoğlu, sunucunun "Test kitaplarınıza fotoğrafınızı koydunuz mu?" sorusuna, "Hayır, koymadık işte" yanıtını verdi.
Dağıtılan test kitaplarında Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu net şekilde görülüyor.
BİR YALAN DA SÜT KONUSUNDA
İmamoğlu, programın devamında ise, ''İstanbul'da 200 bin çocuğa süt dağıtıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasını bir ay önce yine kendisinin yaptığı açıklama yalanladı. İBB Başkanı, geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte, "150 bin çocuğa süt dağıtıyoruz" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...
- YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2022: YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? 2-4 yıllık üniversiteler...
- YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?
- Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM'den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- Yaş şartı aranmıyor! 25 yıl evli kalan hiç çalışmamış kadınlara emeklilik fırsatı artı 4.688 TL maaş! Başvuru yapan Bağkur'lu (4B) oluyorsunuz! 1261 gün primle...
- Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
- Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
- Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ödendi mi?
- Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?