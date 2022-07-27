İmamoğlu yalanları ardı ardına sıraladı: Tüm delillere rağmen gerçekleri inkar etti

ERDOĞAN TARAFINDAN VERİLEN CHP TARAFINDAN İPTAL ETTİRİLEN BURSU UNUTTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde, ilk icraatlarından biri olarak öğrencilere burs verilmesi geleneğini başlatmıştı.

1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verilmişti.

CHP, belediyelerin öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne taşımış, CHP'nin açtığı iptal davasını görüşen mahkeme, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyeceklerine hükmetmişti.

"Önceden bunlar yoktu" diyerek verilen bursları yok sayan ve CHP'nin başvurusunu unutan İmamoğlu, "75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL karşılıksız burs veriyoruz" dedi.