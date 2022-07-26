İmamoğlu’ndan ’Cumhurbaşkanlığına aday mısınız’ sorusuna kaçamak yanıt: Kılıçdaroğlu’nun neferiyim

KILIÇDAROĞLU "ÖNÜMDEN ÇEKİLİN" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ya bana katılın ya şimdi şu anda önümden çekilin" çıkışında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu meydan okumasına Ekrem İmamoğlu, meydanlardan rest çekmişti.

Gelişme sonrası parti içerisinden İmamoğlu'na olan tepkiler yükselmiş, tatil skandalı sonrasında da adaylığının üzeri çizilmişti.

İmamoğlu'nun geride kalan gün Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, adaylık konusunda yarıştan çekildiğini ve kendisini destekleyeceği iddia edilmişti.