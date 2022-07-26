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İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığına aday mısınız' sorusuna kaçamak yanıt: Kılıçdaroğlu'nun neferiyim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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İmamoğlu’ndan ’Cumhurbaşkanlığına aday mısınız’ sorusuna kaçamak yanıt: Kılıçdaroğlu’nun neferiyim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkındaki cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kaçamak bir yanıt verdi. Geçmişte birçok kez böyle bir gayesinin olmadığını ifade ettiğini söyleyen fakat adaylığa da açık kapı bırakan İmamoğlu, "Genel başkanımızın attığı imzanın altına bize nefer olmak düşer." dedi.

Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday olarak işaret etmesine ilişkin konuşan İmamoğlu, "'Ben 7-8 kez TV'lerde her zaman benim böyle bir niyetim yok' dedim" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN 'ADAYLIK' ÇIKIŞI: KILIÇDAROĞLU'NUN NEFERİYİM

Adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştığına ilişkin iddialara da yanıt veren İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'na benden daha yakın bir CHP'li olamaz. Genel başkanımızın attığı imzanın altına bize nefer olmak düşer." dedi.

"KILIÇDAROĞLU ÇOK ÖZEL İŞLER YAPTI"

İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bizim bağımızı, bizim ilişkimizi hiç kimse kendi sahasının bir oyunu, manipülasyonu haline getirmesin. Gerçekten mağlup olurlar. Yaşanan iki seçim böyle bir tarif yapmış, sebebi ben değilim. Ben 7-8 kez TV'lerde her zaman söyledim, benim böyle bir niyetim yok. Ortaya niyet konmaz. Millet ittifakı yapar kardeşim, doğruları yapar. Şeffaf olur hesabını verir. Bütün bu kavramlar üzerinden altılı masa, Kılıçdaroğlu çok özel işler yaptı. İYİ Parti'nin beni aday göstereceği doğru değil. Benim söylemlerine bakın. Genel başkanımıza benden daha yakın bir başka CHP'li olamaz. Genel başkanımızın attığı imzanın altına bize nefer olmak düşer."

KILIÇDAROĞLU "ÖNÜMDEN ÇEKİLİN" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ya bana katılın ya şimdi şu anda önümden çekilin" çıkışında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu meydan okumasına Ekrem İmamoğlu, meydanlardan rest çekmişti.

Gelişme sonrası parti içerisinden İmamoğlu'na olan tepkiler yükselmiş, tatil skandalı sonrasında da adaylığının üzeri çizilmişti.

İmamoğlu'nun geride kalan gün Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, adaylık konusunda yarıştan çekildiğini ve kendisini destekleyeceği iddia edilmişti.

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