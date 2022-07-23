Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi?
İstanbul'daki anlaşma meyvelerini vermeye başladı bile. Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'taki fiyatının altına düştü. Buğday, son bir aydır Türkiye'nin de gayretleriyle tahıla yönelik olumlu gelişmelerle düşüş eğilimine geçmişti. Peki tahıl koridoru anlaşması buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Türkiye'nin buğday stoğu ile ilgili spekülasyonlarla amaçlanan neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen tahıl zirvesinden dünyanın beklediği olumlu karar çıktı. Atılan imzaların ardından buğday fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı.
Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü. Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü. Fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.
Tahıl koridoru anlaşması buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Türkiye'nin buğday stoğu ile ilgili spekülasyonlarla amaçlanan neydi? Ömer Demir şunları söyledi:
"Yapılan bu anlaşmadan çok mutlu olduğumuzu ve çok haz duyduğumuzu söylemek istiyorum. Türkiye'de dünyada yaşanan büyük bir sorunu çözdü. Dünyanın gözü dün İstanbul'daydı.
Şu anda bizler bir tahıl ambarı olan tarladayız. Şu anda fiyatlar savaştan da olan fiyatların altına düştü. Şu anda borsa fiyatları o kadar geriledi. Dünkü atılan imzalarla birlikte yüzde 6'nın üzerinde bir düşüş yaşandı. Bu çok önemli ve buna asla gölge düşürmemek lazım.
Bu çalışmanın hakkını vermek güzele güzel demek lazım. Bu fiyatlar dünyada açılıkla karşı karşıya olan diğer ülkeleri yaşama tutunma sevincini vermiştir. Bu nedenle çok önemli. Şu anda fiyatların 300 doların altına düşmesi savaştan ve pandemiden önceki fiyatların altına geriledi.
İşte yapılan iş bu kadar büyük bir başarıdır. Üreticilerin endişeye kapılacağı bir sorun yok. Bizim kendi kendimize yeten bir hububatımız var. Bu anlaşama gıda sıkıntısı yaşayan ülkeler adına çok önemlidir. İşte biz buna aracılık yaptığımız için gururluyuz. Biz savaşın tarafı olmayarak büyük bir başarı elde ettik.
Şu anda hasat eden çiftçilerimiz endişe etmesinler TMO ürünleri 7 bin 500 liraya satın alıyor. Burada fiyatlar gerilese bile TMO aynı fiyattan satın alacak. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dünyada şu anda üreticiye en yüksek fiyatı veren ülkeler arasında ön sıralardayız.
Dünyada kriz çıkacak diyerek stokçuluk yapan ve hububat toplayanları ürünleri ellerinde patladı. Bu insanlar dünya ölçeğinde ürünleri satın alıyordu. Burada vurgun yapmak istediler ama planları tutmadı."
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