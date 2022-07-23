Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi?

İşte yapılan iş bu kadar büyük bir başarıdır. Üreticilerin endişeye kapılacağı bir sorun yok. Bizim kendi kendimize yeten bir hububatımız var. Bu anlaşama gıda sıkıntısı yaşayan ülkeler adına çok önemlidir. İşte biz buna aracılık yaptığımız için gururluyuz. Biz savaşın tarafı olmayarak büyük bir başarı elde ettik.