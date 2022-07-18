MİT'ten 105 km derinlikte nokta operasyon! 5 terörist öldürüldü
MİT, terör örgütü PKK'ya yine nokta operasyon düzenledi. Musul'da 5 terörist öldürüldü. Ayrıntılar A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
Milli İstahbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya yine nokta operasyon düzenledi. Musul'da 5 terörist öldürüldü.
Ayrıntılar A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sahadaki görünmez gücümüz Milli İstihbarat Teşkilatı dünyaya adeta istihbarat dersi vermeye devam ediyor. 10 ayrı terör örgütüyle mücadele ediyoruz.
Bir yanda Irak'ta bir yanda Suriye'de. MİT her geçen gün bölgede terör örgütüne ağır kayıplar veriyor ki öldürülen isimler terör örgütünün oldukça önemli isimleri.
Dün açıklama yapılmıştı Irak'ın kuzeyinde İzzettin İnan toplantı halinde beraberindeki teröristlerle birlikte MİT'in SİHA destekli nokta operasyonuyla yok edilmiş.
Yine dün MİT aslında aynı dakikalarda bu defa Irak'ın Musul kentinde bir nokta operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonla ilgili bilgileri ilk kez A Haber ekranlarında paylaşacağız.
Herakat dün saat 14.30 sıralarında sınırımıza yaklaşık 105 km derinlikte bulunan Musul kentinde icra edildi ve SİHA teröristlerin bulunduğu bir cipi hedef aldı.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Teröristlerin bulunduğu cip Erbil plakalıydı içinde biri kadın 5 terörist bulunuyordu. Teröristlerin bulunduğu araç sivil yerleşim merkezinin dışında SİHA aracımız 105 km derinlikte nokta atışıyla vurarak bu hale getirdi.
Muhtemelen o kadın terörist terör örgütü YPJ'nin çok önemli bir ismiydi diğer 4 kişi de bu teröristin korumalarıydı ki gün içinde bu harekat ile iligli açıklama bekleniyor.
Yakın zamanda Hüseyin Şibli de 275 km derinlikte SİHA destekli operasyonla yok edilmişti. Arananlar listesindeki teröristler tek tek yok ediliyor.
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