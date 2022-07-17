Hatay'daki orman yangınında sabotaj talimatını veren İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi. İnan, Hatay'daki orman yangınında sabotaj talimatını veren isim olduğu ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.
Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.
Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.
Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.
Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen terörist "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.
HATAY'DAKİ YANGININ TALİMATINI VERMİŞTİ
MİT tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'nin sözde Amanos sorumlusu Selahattin kod adlı İzzettin İnan'ın Hatay'da 9 Ekim'de başlayan ve 2 günde 400 hektar alanı küle çeviren yangında sabatoj talimatı verdiği ortaya çıkmıştı.
Terör örgütü gelen tepkiler üzerine "Biz yapmadık" açıklamasında bulunurken, eylem talimatının Suriye'deki sözde Afrin bölge yönetiminde yer alan ve 1 milyon liralık arananlar listesinde, turuncu kategoride bulunan Selahattin kod adlı terörist İzzettin İnan ile Afrin uyruklu terörist Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi.
Buna göre 22 Ağustos'ta Hatay Amanos Dağı'nda öldürülen Şefik Körman, Cihan Erbaş ve Serhat Aykul adlı üç teröristin üzerinden çıkan dijital materyallerde, örgütünün bölgede sözde sabotaj/suikast biriminde yer aldıkları belirlenen 9 kişilik yapılanması olduğu anlaşıldı.
Yapılan incelemede, bu teröristlerin örgüt tarafından "pasiflikle" suçlandığı tespit edildi. Telsiz dinlemelerinde ise kundaklama talimatının Suriye kuzeyinde faaliyet yürüten Selahattin kod adlı terörist İzzettin İnan ile Afrin uyruklu terörist Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi.
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde 9 Ekim'de başlayan ve 2 gün sonra söndürülen yangın, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde evlere sıçramıştı. Yangına ilişkin E.K. ve H.D., tutuklanarak cezaevine konuldu. 400 hektarlık alanı küle çeviren yangın çok sayıda ev, fabrika ve 100'e yakın vatandaşı etkiledi.
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