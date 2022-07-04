04 Temmuz 2022, Pazartesi
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MİT’ten nokta operasyon! Tel Rıfat’ta terör hedefleri bombalandı
MİT Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Hanım Demir’i etkisiz hale getirildi. Öte yandan Tel Rıfat kırsalında bulunan terör hedefleri bombalandı. Siviller katlederek ve evlerinden ederek Şeyh İsa Köyüne yerleşen teröristlerin mevzileri tek tek hedef alındı. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.