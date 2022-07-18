Tel Rıfat ve Münbiç'e operasyon ne zaman? Terör mevzilerinde rejim bayrağı
Suriye'nin kuzeyine 5'inci operasyon için hazırlık sürüyor. Olası harekatta ilk hedef Tel Rıfat ve Münbiç. Öte yandan PKK/YPG teröristler bulundukları noktalara rejim bayrağı asıyor. A Haber Münbiç sınırında terör mevzilerini görüntüledi. Peki bölgede son durum ne? Detayları Münbiç sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Olası harekat öncesi bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel şunları aktardı:
"Teröristler her fırsatta saldır ve sızma girişiminde bulunsa bile TSK bu girişimleri engelliyor, teröristleri etkisiz hale getiriyor.
Teröristler işgal ettikleri noktada karargaha çevirdikleri evlerin çatılarına rejim bayrağı asıyor. Bu bayrak altında kamufle olmaya çalışıyorlar. Birçok noktada rejimle birlikte hareket etmeye devam ediyorlar. 300 metre ilerimizde bulunan terör mevzilerinde rejim bayrağını görüyoruz.
Teröristler işgal ettikleri o evden saldırılarını gerçekleştiriyor. Bölgedeki evlerin saldırılarda yıkıldığını görebiliyoruz. Münbiç kırsalının sol tarafında ise 150 metrede terör mevzilerini görmek mümkün.
Terörsiler burada hedef aldıkları yok ederken sivillerinde canlarını kaybetmesine yol açıyor. 5. harekat korkusuyla teröristler tünellere saklanırken SMO ve TSK'da hazırlıklarına aralıksız devam ediyor."
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