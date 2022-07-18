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İzmir’de opera binası inşaatı 4 yıl sonra durduruldu! İnşaat neden tamamlanmadı?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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İzmir’de opera binası inşaatı 4 yıl sonra durduruldu! İnşaat neden tamamlanmadı?

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi 429 milyon liraya ihale edilen opera binası inşaatını 4 yıl sonra durdurdu. Peki durdurulma gerekçesi neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Fikret Mısırlı değerlendirdi.

İzmir'deki opera binası, opera sanatına özel olarak yapılan ilk bina diyerek ihale edildi. Geçen 4 yılda 350 milyon lira para harcandı ve sadece yüzde 50 gibi bir aşama geldi. Son olarak Tunç Soyer opera binasının projesini iptal etti ve başka bir proje çevrilme fikrine gidildi.

Opera binası projesi neden durduruldu? İnşaat neden tamamlanamadı? Fikret Mısırlı şöyle konuştu:

"Bu ihalenin sürecine bakacak olursak 3 yıl 8 ayda tamamlanacaktı ancak üstüne bir 8 ay daha geçti ama tamamlanamadı.

Bundan sonraki süreçlerde de 2 ayrı tarih verildi. Ancak 6 Temmuz'da Tunç Soyer'in açıklamasıyla projeden vazgeçildiğini öğrendik. Maliyetler arttığı söylenerek başka bir kamu binasına çevirme fikrini söyledi ancak çok net olmayan bir açıklama oldu.

Burası ihale edildiği zaman İzmir bütçesinin yüzde 33'üne tekabül ediyordu. Kamulaştırma bedeliyle birlikte bu rakam 460 milyon liraydı. Şu anda 350 milyon para harcandı ancak yarısı yapılmadı. Buradaki gecikme vazgeçilme sebeplerinde bir tanesi olabilir.

Belediyecilikte devamlılık esastır. Tunç Soyer aynı partiden geliyor. Cumhuriyet tarihinin önemli projelerinden birinin bu kadar kolay iptal edilmesi çok anlaşılır değil. CHP'nin kültür-sanat yönünde ön plana çıkan bir izlenim veriyor ama burada kültür-sanat projesi iptal oluyor. Kendi şahsi fikriyle vazgeçti."

Proje neden iptal edildi? Kimsenin haberi yok PROJE NEDEN İPTA EDİLDİ? KİMSENİN HABERİ YOK
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