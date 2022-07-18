İzmir’de opera binası inşaatı 4 yıl sonra durduruldu! İnşaat neden tamamlanmadı?

İzmir'deki opera binası, opera sanatına özel olarak yapılan ilk bina diyerek ihale edildi. Geçen 4 yılda 350 milyon lira para harcandı ve sadece yüzde 50 gibi bir aşama geldi. Son olarak Tunç Soyer opera binasının projesini iptal etti ve başka bir proje çevrilme fikrine gidildi.