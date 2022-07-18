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MİT'ten 105 km derinlikte nokta operasyon! 5 terörist öldürüldü

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 11:49
MİT, terör örgütü PKK'ya yine nokta operasyon düzenledi. Musul'da 5 terörist öldürüldü. Ayrıntılar A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
MİTten 105 km derinlikte nokta operasyon MİT'TEN 105 KM DERİNLİKTE NOKTA OPERASYON

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MİT’ten 105 km derinlikte nokta operasyon
MİT'ten 105 km derinlikte nokta operasyon
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