18 Temmuz 2022, Pazartesi
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MİT'ten 105 km derinlikte nokta operasyon! 5 terörist öldürüldü
MİT, terör örgütü PKK'ya yine nokta operasyon düzenledi. Musul'da 5 terörist öldürüldü. Ayrıntılar A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.