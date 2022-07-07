MİT ve TSK’nın parolası: Örgütün kalbine operasyon! Teker teker avlanıyorlar

Türkiye'nin alan ve adam istihbaratı ve teknolojik kabiliyetleri ile çevre ve sivil hassasiyeti gözeterek yürüttüğü operasyonlarla son 4 yılda terör örgütünün 40'a yakın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi. Yapılamaz denileni yapabileceğini kanıtlayan Türkiye, gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde PKK/YPG/PYD/KCK'nın birbirinin türevleri olduğunu dünyaya gösterdi. Tam saha ve teknoloji destekli operasyonlar örgüte finansal, lojistik ve silah destek sağlayan ülkelere açık bir mesaj niteliği de taşıyor.