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MİT ve TSK'nın parolası: Örgütün kalbine operasyon! Teker teker avlanıyorlar

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölücü terör örgütüne yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar ile terör örgütünün kimyasını bozdu. Türkiye'nin alan ve adam istihbaratı ve teknolojik kabiliyetleri ile çevre ve sivil hassasiyeti gözeterek yürüttüğü operasyonlarla son 4 yılda terör örgütünün 40'a yakın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 11:41
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MİT ve TSK’nın parolası: Örgütün kalbine operasyon! Teker teker avlanıyorlar

Türkiye'nin alan ve adam istihbaratı ve teknolojik kabiliyetleri ile çevre ve sivil hassasiyeti gözeterek yürüttüğü operasyonlarla son 4 yılda terör örgütünün 40'a yakın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi. Yapılamaz denileni yapabileceğini kanıtlayan Türkiye, gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde PKK/YPG/PYD/KCK'nın birbirinin türevleri olduğunu dünyaya gösterdi. Tam saha ve teknoloji destekli operasyonlar örgüte finansal, lojistik ve silah destek sağlayan ülkelere açık bir mesaj niteliği de taşıyor.

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MİT ve TSK’nın parolası: Örgütün kalbine operasyon! Teker teker avlanıyorlar

2018 yılından bu yana etkisiz hale getirilen sözde üst düzey teröristlerden bazıları şöyle:

Süleymaniye- 24.06.2022: Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİT ve TSK’nın parolası: Örgütün kalbine operasyon! Teker teker avlanıyorlar

Gare- 08.05.2021: MİT ve TSK tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi terörist 'Sofi Nurettin' kod adlı Nurettin Halef El Muhammed etkisiz hale getirildi.

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MİT ve TSK’nın parolası: Örgütün kalbine operasyon! Teker teker avlanıyorlar

Asos - 26.05.2020: MİT ve TSK'nın Kandil dağındaki PKK Ana Karargahı'na gerçekleştirdiği ortak operasyonda, 'Kırmızı Liste'de aranan terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul etkisiz hale getirildi.

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MİT ve TSK’nın parolası: Örgütün kalbine operasyon! Teker teker avlanıyorlar

Kandil - 27.06.2019: PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.