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MİT ve TSK'nın parolası: Örgütün kalbine operasyon! Teker teker avlanıyorlar
Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölücü terör örgütüne yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar ile terör örgütünün kimyasını bozdu. Türkiye'nin alan ve adam istihbaratı ve teknolojik kabiliyetleri ile çevre ve sivil hassasiyeti gözeterek yürüttüğü operasyonlarla son 4 yılda terör örgütünün 40'a yakın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi.
Giriş Tarihi: 07.07.2022 11:41Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 11:41