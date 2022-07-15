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Milletin kurşunların üzerine yürüdüğü gece! 15 Temmuz gazileri A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Milletin kurşunların üzerine yürüdüğü gece! 15 Temmuz gazileri A Haber’de

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O gece ihanet şebekesine karşı göğsünü vatanda siper eden ve gazi olan isimlerden Ahmet Tanış ve Tarık Solak A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

İhanet şebekesine karşı büyük bir direnişin verildiği yerlerden bir tanesi Saraçhane'ydi. O gece vatandaşlar süs havuzundan abdestini alıp hainlerin kurşunlarına karşı göğüslerini siper ettiler. O zaman isimi Boğaziçi Köprüsü alan bölgede de çok sayıda şehit verdik ve gazilerimiz oldu.

O noktada gazi olan Ahmet Tanış A Haber'e şunları söyledi:

"6 yıl önce bugünün akşamında kahraman ordumuzun içine sızan ve darbeye kalkışan asker kılıklı teröristler yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Ben yatsı namazını kıldıktan sonra genelde uyurum ancak o gece oğlum eve geç geldi ve Ankara'da bombaların patladığını söyledi. Bir sıkıntı olduğunu söyleyince hemen televizyonu açtım.

O zaman TRT'deki meşhur bildiri yayınlanıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duyunca rahatladım. "Ölümüne ölümüne" diye meydanlara davet edince oğlumu alıp meydanlara çıktık. Aracı alıp hemen Kısıklı'ya gittim. Oradan da köprüye geçtik.

İlginçtir silah sesleri geldikçe vatandaşlar daha çok köprüye gitmeye başladı. Silah sesini duyanlar dağılırdı ama millet kurşun sesini duymasına rağmen daha da ileriye doğru gitti. O hain askerlerle artık çok yakın bir mesafeye gelince insanların vurulduğunu görmeye başladık.

Oğlum askerlerin bize neden ateş ettiğini sorunca cevap veremedim donup kaldım. Sadece ona onların asker olmadığını söyleyebildim. Elimizde sadece bayram sinemizde sadece vatan sevgisi vardı eğer gerçekten asker olsaydı bize bunu yapmazlardı."

Darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçse bile tüm yaşananlar akıllarda hale tazeliğini koruyor. Kadını erkeği yaşlısı genci o hain gecede darbecilere karşı gövdesini siper etti. Vatan kurtarılırken 251 vatan evladı şehit düştü.

O gece Harbiye'de darbecilere karşı gövdesini siper eden gazilerimizden Tarık Solak A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

"Bizim için taze bir yara olarak hala duruyor. Bizler o gece Garbiye TRT binasının önündeydik. Bizler 'dur' ihtarı bile yapılmadan ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların üzerine Türk milletinin emanet ettiği silahlarla acımasızca ateş açıldı.

Türk askeri üniforması içerisine girmiş hainlerin teröristlerin bu ülkeye kefen biçmeye çalışması, bu ülkeye sınırlar çizmeye çalışması milletimiz basireti sayesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dik duruşu sayesinde bastırılmıştır.

Türk öyle bir güce sahip ki Allah'ın izniyle o gece 7'den 70'e kadar hepimiz sokaklarda olarak bunu bütün dünyaya ispatladık. O gece hainler TRT binasının hemen hemen bütün katlarına girmişlerdi ve refüjlerde bile saklanmışlardı.

Ben o gece 3 kurşunla ağır yaralandım. Şu anda vücudumda 2 kurşunla yaşıyorum. Türk halkının teslim ettiği silahlarla bizi vurdular ve vatandaşlar tanklarla ezildi. Türk halkı kendi silahıyla şehit düştü, gazi oldu ve uzuvlarını kaybetti."

Kurşunların üzerine yürüdü! KURŞUNLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!
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