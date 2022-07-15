Milletin kurşunların üzerine yürüdüğü gece! 15 Temmuz gazileri A Haber’de

Darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçse bile tüm yaşananlar akıllarda hale tazeliğini koruyor. Kadını erkeği yaşlısı genci o hain gecede darbecilere karşı gövdesini siper etti. Vatan kurtarılırken 251 vatan evladı şehit düştü.

O gece Harbiye'de darbecilere karşı gövdesini siper eden gazilerimizden Tarık Solak A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

"Bizim için taze bir yara olarak hala duruyor. Bizler o gece Garbiye TRT binasının önündeydik. Bizler 'dur' ihtarı bile yapılmadan ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların üzerine Türk milletinin emanet ettiği silahlarla acımasızca ateş açıldı.