Milletin direniş destanı 6. yaşında! Ankara Emniyet ve Kuleli’de neler yaşandı?

Çengelköy 15 Temmuz gecesi 20'ye yakın şehir veren yerlerden bir tanesiydi. O gece mücadelesinin içinden bulunan Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu A Haber'e şöyle konuştu:

"Üzerinden 6 sene geçti ama biz ilk günkü gibi unutmadık ve unutturmayacağız. Biz bu düşünceyle yollardayız ve onların o gece yaptıklarını anlatmaya çalışıyoruz. Kuleli'de benim askerimin silahını çalan FETÖ'cü gruplar ile Çengelköy'de akşam saat 9'da başlayan ve ertesi gün sabaha kadar süren bir mücadele verdik.