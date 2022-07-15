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Milletin direniş destanı 6. yaşında! Ankara Emniyet ve Kuleli’de neler yaşandı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Milletin direniş destanı 6. yaşında! Ankara Emniyet ve Kuleli’de neler yaşandı?

FETÖ'cü ihanet çetesi, hain emelleri için her yolu denedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü de darbecilerin hedefindeydi. Öte yandan ihanet şebekesi 15 Temmuz gecesi Kuleli'yi merkez üssü olarak kullandı. Peki Ankara Emniyet’te ve Kuleli ile Çengelgöy Karakolu’nda neler yaşandı? A Haber canlı yayınına katılan 15 Temmuz gazisi Gökhan Tunç ve Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu önemli değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz gece çatışmaların yoğun olarak yaşandığı yerlerden bir tanesi Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü binasıydı. İhanet şebekesinin attığı bombalarla Emniyet binası büyük hasar aldı. O gece o noktada hainlere karşı direnen isimlerden biri de 15 Temmuz gazisi Gökhan Tunç isimli vatandaştı.

Gökhan Tunç A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

"15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi MİT'in hemen yukarısında oturuyordum. İzli mermileri ve helikopterden açılan ateşleri gördük. İlk olarak MİT'e gittik daha sonra Eminyet'te çatışma olduğunu duyduk. Yanımda 2 tane kuzenim vardı. Kalabalık bir grup olarak buraya geldik.

Emniyet'e ilk girenlerden biriydik. Burada çok büyük bir kalabalık vardı. Küçük çocuklar, teyzeler ve genç arkadaşlar buraya gelmişlerdi. Yollar darbeci hainler tarafından kapatılmıştı. Emniyet'in nizamiyesinin kapısını kitlemişlerdi ve bir tank bekliyordu. Kimsenin girmesine izin vermiyorlardı.

Ama biz yerimizde durmadık ve kalabalık bir grup içeri girdik. Tank kalabalık grubu otomatik silahlarla taramaya başladı. Bizim silahımızla bizim mermimizle bizi taradı. Askeri üniforması giymiş vatan hainleri bizi o gece taradılar. Emniyet'te o gece sivil bir ekip bize 'Buradan ayrılmayın, bu gücü sizden alıyoruz' diyorlardı.

Askerler o gece polisleri rehin almışlardı. Evleneceği insanları katalogdan çeken vatan hainleri bu ülke yönetimini ele geçirmek için her türlü kılığa girdiler. O gece her türlü oyunu kurdular ama milletimizin iradesini hesap etmediler. Milletimiz o gece onları don atlet meydanlarda bıraktı."

Çengelköy 15 Temmuz gecesi 20'ye yakın şehir veren yerlerden bir tanesiydi. O gece mücadelesinin içinden bulunan Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu A Haber'e şöyle konuştu:

"Üzerinden 6 sene geçti ama biz ilk günkü gibi unutmadık ve unutturmayacağız. Biz bu düşünceyle yollardayız ve onların o gece yaptıklarını anlatmaya çalışıyoruz. Kuleli'de benim askerimin silahını çalan FETÖ'cü gruplar ile Çengelköy'de akşam saat 9'da başlayan ve ertesi gün sabaha kadar süren bir mücadele verdik.

Biz o gece vurulduk ettik ama sabaha yine bayrağımız yine dalgalandı. Çengelköy halkı büyük bir direniş gösterdi, ezanımız dinmedi bunlar bizim için çok sevindirici bir olaydı. Mahkemede öğrendim benim vuran Mahmut yüzbaşı diye biri. Biz bunlarla baya mücadele ettik ama en sonunda silah sıkarak üstümüze geldi.

Türk askeri Türk halkına sıkmaz, biz böyle bir şey olacağına inanmıyorduk. 1980 yılını yaşamış biri olarak ihtilalin böyle olacağını düşünmüyorduk. Gözleri dönmüş mankurtlar öyle bir şekilde üstümüze saldırdılar, durmadan üstümüze kurşun yağdırdılar.

Bu mankurtlar sivil mahkemelerde öyle konuştular ki akıl alır gibi değil. Sanki hepsine yazılı verilmiş ve hala kurtulma ümidi içinde yaşıyorlar. Yüce Türk milleti bunlara geçit verdi. Bu mankurtların artık sonu geldi, son zamanlarını yaşıyorlar."

Milletin direniş destanı 6. yaşında! MİLLETİN DİRENİŞ DESTANI 6. YAŞINDA!
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