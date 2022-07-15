TFF ve 4 büyüklerden 15 Temmuz mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına paylaşımlar yapıldı. 4 büyükler FETÖ'cülerin kalkıştığı hain darbe girişimini engelleyen Türk milleti için minnet ve saygı gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiğini belirten Büyükekşi, mesajında şunları kaydetti:
"15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensupları, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu ihanet karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir araya gelen yüce milletimiz sokaklara, meydanlara inerek şanlı mücadelesi ve duruşu ile dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi vermiştir. 251 demokrasi şehidimizin kanıyla yazılan bu destan, milletimizin özgürlüğünün simgesi olarak daima hatırlanacaktır. Futbol ailesi olarak bizler; gururumuz ve onurumuz olan şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz'un altıncı yılında, hain darbe girişimini ve terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Milletimize, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun bir ömür diliyorum."
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde, "15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz." başlıklı mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin geleceğini ve demokrasisini tehdit eden, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı koymuştur. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini bir defa daha tüm dünyaya kanıtlamış, bu güzel ülkenin ilelebet yaşayacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını göstermiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 6. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
FENERBAHÇE'DEN MİLLİ İRADE MESAJI
Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz." denildi.
GALATASARAY
Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
TRABZONSPOR
Son şampiyon Trabzonspor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz." denildi.
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