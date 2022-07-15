15 Temmuz gazisi Enes Gün o geceyi anlattı: İhanet unutulursa kaybederiz

Mahşeri bir kalabalık vardı. Belirli bir süre sonra Cumhurbaşkanımızın canlı yayına bağlandığını gördük. Bu haberle milletimizin içi rahatladı. Cumhurbaşkanımız yaşıyor demek ki darbe başarısız oldu diye düşündük" dedi.

"VURULACAĞIMI HİSSETTİM"



Kalkışmanın sürdüğü dakikalarda polise ateş açıldığı bilgisi üzerine koşarak 2. Ordu Komutanlığı önüne geçtiğini aktaran Gün, "Kışla Caddesi'ne doğru bir grubun koştuğunu gördüm. Sonra polise ateş edildiğini duydum. 2. Ordu Komutanlığı'na doğru koştum. Yanımda ailemden birkaç kişi vardı. 2. Ordu Komutanlığı'na gittiğimizde yaklaşık 40 kişi vardı. Ben orada belediyeye ait bir kamyonun üzerine çıktım. Birkaç el ateş edildikten sonra diğer vatandaşlar indi ben ve ağabeyim kaldık.