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15 Temmuz kahramanı unutulmadı! Şehit Ömer Halisdemir’e büyük vefa

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor. Şehidin kabrini ziyarete gelenler Kuran-ı Kerim ve dua okuyor, kabrine su döküyorlar. Ömer Halisdemir'in o gece yaptığı kahramanlığı çocuklarına ve çevrelerine anlatıyor.

AA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 09:10
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15 Temmuz kahramanı unutulmadı! Şehit Ömer Halisdemir’e büyük vefa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor.

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15 Temmuz kahramanı unutulmadı! Şehit Ömer Halisdemir’e büyük vefa

Şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelen binlerce kişi, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor, kabrine su döküyor, Ömer Halisdemir'in o gece yaptığı kahramanlığı çocuklarına ve çevrelerine anlatıyor.

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15 Temmuz kahramanı unutulmadı! Şehit Ömer Halisdemir’e büyük vefa

Şehit Halisdemir'in kabrinde dua okuyan, Bolu'da 8 Haziran 1998'de şehit düşen Jandarma Er Ali Köse'nin Ankara'da yaşayan annesi 78 yaşındaki Ulviye Köse, ziyarette çok farklı duygular yaşadığını söyledi.

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15 Temmuz kahramanı unutulmadı! Şehit Ömer Halisdemir’e büyük vefa

"O GECEDEN BERİ HİÇ AKLIMDAN ÇIKMAZ"

Köse, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar uyumadığını ve gözyaşı döktüğünü dile getirerek, "Çok şükür Allah'ıma, 'sen kurtardın yavrum' diye öyle ona ağladım. Oğullarıma yalvardım götürün mezarına, görür o beni" dedim.

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15 Temmuz kahramanı unutulmadı! Şehit Ömer Halisdemir’e büyük vefa

"Şimdi şehidin yanındayım, o beni görüyor. O geceden beri hiç aklımdan çıkmaz. Allah razı olsun yavrum getirdi beni. Unutulacak bir şehit değil, bambaşka bir şehit. Türkiye'yi kurtardı, o cennetin ortasında, Peygamberimizle beraber." diye konuştu.