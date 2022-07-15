15 Temmuz kahramanı unutulmadı! Şehit Ömer Halisdemir’e büyük vefa

"Şimdi şehidin yanındayım, o beni görüyor. O geceden beri hiç aklımdan çıkmaz. Allah razı olsun yavrum getirdi beni. Unutulacak bir şehit değil, bambaşka bir şehit. Türkiye'yi kurtardı, o cennetin ortasında, Peygamberimizle beraber." diye konuştu.