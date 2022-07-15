15 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!

15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!

15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk milleti vatan, bayrak ve demokrasi ekseninde birleşerek eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı daha yazmıştır. Bu kahramanlık destanı, hain kalkışmanın püskürtülmesinde en önemli rolü oynamıştır. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6. yılında yurt genelinde düzenlenecek pogramlar belli oldu. Peki, 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 09:52
  • 1
  • 15
15 Temmuz’da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!

15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz 2016 tarihinde, canı pahasına milli iradesine, istiklâline ve istikbaline sahip çıkarak tankların önünde duran milletimiz, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenlerini siper etmişlerdir. FETÖ'nün hain darbe girişiminin kahraman milletimizce bertaraf edilişinin altıncı yıldönümünü kutlanıyor. Peki, 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
15 Temmuz’da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!

15 TEMMUZ'DA SELA OKUNACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da tüm camilerde sela okunacak. 15 Temmuz Cuma gününü 16 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

  • 3
  • 15
15 Temmuz’da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Türkiye Aşkına" temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak.

  • 4
  • 15
15 Temmuz’da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!

Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek.

Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanıyor.

  • 5
  • 15
15 Temmuz’da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMLARI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gaziler ve şehit yakınlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak. Millet Camii'nde kılınacak cuma namazı ve Hatm-i Şerif programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Anıtına da çelenk koyacak.

Ankara'daki programının ardından Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.