15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!

15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk milleti vatan, bayrak ve demokrasi ekseninde birleşerek eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı daha yazmıştır. Bu kahramanlık destanı, hain kalkışmanın püskürtülmesinde en önemli rolü oynamıştır. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6. yılında yurt genelinde düzenlenecek pogramlar belli oldu. Peki, 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.07.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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