15 Temmuz’da ilk hedef Başkan Erdoğan’dı! O gece kaldığı konutta neler yaşandı?

Bu çağrıdan sonra vatandaşlar akın akın Marmaris'e gitti. Yol ve trafik çok yoğundu. Gerçekten çok uzun bir geceydi, Marmaris'e geldiğimde vatandaşlarımız bayraklarla sokaklardaydı. O gece turistler ne olduğunu anlayamadı. Onlarında ellerinde Türk bayrakları vardı. Vatandaşlarımıza destek verdi.