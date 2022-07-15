15 Temmuz’da ilk hedef Başkan Erdoğan’dı! O gece kaldığı konutta neler yaşandı?
FETÖ'nün o gece ilk hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelde neler yaşanmıştı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökçen değerlendirdi.
15 Temmuz gecesi Türk askeri üniformasının arkasına saklanan FETÖ'cü hainlerin o gece ilk hedeflerinden biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Çiğli'de buluşan 37 hain Marmaris'te Başkan Erdoğan'ın kaldığı otele doğru yola çıktı.
Hainlerin Başkan Erdoğan'ın konutuna baskın yapan hainler orada 2 kahraman polisimizi şehit ettiler. Başkan Erdoğan ise hainlerin gelmesinden kısa süre önce otelden ayrılmıştı. O gece yaşananları A Haber canlı yayınında AK Parti Milletvekili Yelda Gökçen şöyle değerlendirdi:
"15 Temmuz destanın yazıldığı en önemli yerlerden bir tanesi de Muğla oldu. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunuyordu. Bende o zamanlar yeni seçilmiş bir MKYK üyesiydim henüz.
Gündüz Ankara'da bulundum. Sonra uçakla Muğla'ya geldim. Bir hareketlenme olduğunu duyduk. MKYK üyesi olduğum için ilk haber alanlardan biri olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te olduğu haberini alında hemen Muğla merkezden oraya gittim. Sonrasında burada Cumhurbaşkanımız halkı sokaklara burada Marmaris'te davet etti.
Bu çağrıdan sonra vatandaşlar akın akın Marmaris'e gitti. Yol ve trafik çok yoğundu. Gerçekten çok uzun bir geceydi, Marmaris'e geldiğimde vatandaşlarımız bayraklarla sokaklardaydı. O gece turistler ne olduğunu anlayamadı. Onlarında ellerinde Türk bayrakları vardı. Vatandaşlarımıza destek verdi.
Burada yapılan açıklamadan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman'dan İstanbul'a geçti. Cumhurbaşkanımız o gece ayrıldıktan sonra suikast timi 3 helikopterle buraya geldi. Burada kaldığı otele iniş yaptılar ve burada bir çatışma çıktı. Burada 2 şehidimiz var.
Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve halk iradesinin üzerinde bir irade tanımaması, vatandaşımızın milli iradeye sahip çıkması oldukça önemliydi. Demokrasi ateşinin yakıldığı yerden 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmadık. Hiçbir zaman başarı olamayacak."
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