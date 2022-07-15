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Milletin diriliş destanı 6 yaşında! Gazi Haşim Bozdemir’den A Haber’e özel açıklamalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Milletin diriliş destanı 6 yaşında! Gazi Haşim Bozdemir’den A Haber’e özel açıklamalar

15 Temmuz gecesi milletin direniş destanı yazdığı yerlerden bir tanesi de Saraçhane oldu. o nokta şehit düşenlerden biri de Teknoloji ve Sanayi Bakanı İlhan Varank’ın abisi olan Profesör Dr. İlhan Varank’tı. O gece asker kılığındaki FETÖ’cülere karşı varanı için direndi ve kanını vatanı için akıttı. O anlarda İlhan Varank’ın yanında olan 15 Temmuz gazisi Haşim Bozdemir A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Haşim Bozdemir'in öne çıkan sözleri:

"6 yıl değil 60 yılda geçse halkımızın darbe karşı duruşunu herkes takdir edecek. İnsanlar bunu örnek alacaklar. Bu halkımızın darbeye karşı ilk fiili direnişi oldu. Türk milleti feraset ve cesaret göstererek çıplak elleriyle tankları savaş uçaklarını durdurdu.

Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ben de Saraçhane'de darbe karşı durdum, orada Prof. Dr. İlhan Varank ile birlikteydik. Kendileri bize orada ağabeylik yaptı. 'Korkamayın Allah büyüktür' diyerek hepimize önderlik ettiler. Ben de orada ağır yaralandım. İlhan Varank şehit düştü.

Tüm yaşananlara rağmen bir adım geri atmadık. Halkımızın ferasetini ve cesaretini gösterdik. Darbeleri bundan sonra kim denerse denesin hiçbir zaman hiçbir şekilde bu halk müsaade etmeyecektir. Vatanımız için gerekeni yaptık bundan sonra da yaparız.

Yeni yetişen nesillerimize bu hain darbe kalkışmasını unutturmayacağız. Emperyalist ülkelerin yönlendirdiği bu darbecilere karşı nasıl durduysak yeni nesillerimize de bunu öğreteceğiz. Bundan sonra böyle bir şey ülkemizde olmayacak."

Yeni nesillere mesaj: Bunu öğreteceğiz YENİ NESİLLERE MESAJ: BUNU ÖĞRETECEĞİZ
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