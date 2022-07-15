Milletin diriliş destanı 6 yaşında! Gazi Haşim Bozdemir’den A Haber’e özel açıklamalar

Tüm yaşananlara rağmen bir adım geri atmadık. Halkımızın ferasetini ve cesaretini gösterdik. Darbeleri bundan sonra kim denerse denesin hiçbir zaman hiçbir şekilde bu halk müsaade etmeyecektir. Vatanımız için gerekeni yaptık bundan sonra da yaparız.