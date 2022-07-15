Milletin diriliş destanı 6 yaşında! Gazi Haşim Bozdemir’den A Haber’e özel açıklamalar
15 Temmuz gecesi milletin direniş destanı yazdığı yerlerden bir tanesi de Saraçhane oldu. o nokta şehit düşenlerden biri de Teknoloji ve Sanayi Bakanı İlhan Varank’ın abisi olan Profesör Dr. İlhan Varank’tı. O gece asker kılığındaki FETÖ’cülere karşı varanı için direndi ve kanını vatanı için akıttı. O anlarda İlhan Varank’ın yanında olan 15 Temmuz gazisi Haşim Bozdemir A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Haşim Bozdemir'in öne çıkan sözleri:
"6 yıl değil 60 yılda geçse halkımızın darbe karşı duruşunu herkes takdir edecek. İnsanlar bunu örnek alacaklar. Bu halkımızın darbeye karşı ilk fiili direnişi oldu. Türk milleti feraset ve cesaret göstererek çıplak elleriyle tankları savaş uçaklarını durdurdu.
Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ben de Saraçhane'de darbe karşı durdum, orada Prof. Dr. İlhan Varank ile birlikteydik. Kendileri bize orada ağabeylik yaptı. 'Korkamayın Allah büyüktür' diyerek hepimize önderlik ettiler. Ben de orada ağır yaralandım. İlhan Varank şehit düştü.
Tüm yaşananlara rağmen bir adım geri atmadık. Halkımızın ferasetini ve cesaretini gösterdik. Darbeleri bundan sonra kim denerse denesin hiçbir zaman hiçbir şekilde bu halk müsaade etmeyecektir. Vatanımız için gerekeni yaptık bundan sonra da yaparız.
Yeni yetişen nesillerimize bu hain darbe kalkışmasını unutturmayacağız. Emperyalist ülkelerin yönlendirdiği bu darbecilere karşı nasıl durduysak yeni nesillerimize de bunu öğreteceğiz. Bundan sonra böyle bir şey ülkemizde olmayacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Temmuz zammı ödeme günleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?
- Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?
- Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?
- KPSS 2022/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?
- 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!
- 15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu?
- Bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?
- Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman 2022? Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?