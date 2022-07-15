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Türkiye aşkına Saraçhane'ye! 15 Temmuz'u anma programı için hazırlıklar sürüyor

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Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Türkiye aşkına Saraçhane’ye! 15 Temmuz’u anma programı için hazırlıklar sürüyor

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek anma programı için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, saat 17.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan etkinlikte millete seslenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", Saraçhane Meydanı'nda yapılacak.

Meydanda hazırlıklar sürerken Fatih Anıtı'nın bulunduğu parkın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişler için arama noktası oluşturuldu

Türkiye aşkına Saraçhane’ye! 15 Temmuz’u anma programı için hazırlıklar sürüyor

Vatandaşların etkinlikte konuşmaları izleyebilmeleri için alandaki bazı noktalara erkanlar yerleştirildi.

Türkiye aşkına Saraçhane’ye! 15 Temmuz’u anma programı için hazırlıklar sürüyor

Etkinliği takip edecek basın mensuplarının canlı yayınlarını yapabilmeleri için de ayrı bir alan oluşturuldu.

Hazırlıkların devam ettiği etkinlik alanının birçok yerine Türk bayrakları asıldı.

Türkiye aşkına Saraçhane’ye! 15 Temmuz’u anma programı için hazırlıklar sürüyor

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLETE SESLENECEK

15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, saat 17.30'da başlayacak.

Türkiye aşkına Saraçhane’ye! 15 Temmuz’u anma programı için hazırlıklar sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleneceği etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

Türkiye aşkına Saraçhane’ye! 15 Temmuz’u anma programı için hazırlıklar sürüyor

Etkinlikte, 15 Temmuz temalı video gösterimi yapılacak, canlı sahne performansları gerçekleştirilecek.

Türkiye aşkına Saraçhane’ye! 15 Temmuz’u anma programı için hazırlıklar sürüyor

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılacağı etkinlikte, şehitler için dualar edilecek.

Türkiye aşkına Saraçhane’ye! 15 Temmuz’u anma programı için hazırlıklar sürüyor

Bu arada, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Türkiye Aşkına' 15 Temmuz ruhuyla bugün 17.30'da Saraçhanedeyiz." ifadelerini kullandı.

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