İstanbul Büyük Belediyesi’nin bütçesi ne kadar? İstanbul’un bütçesi nasıl kullanılıyor?
Son dakika haberleri… Merkezi hükümet tarafından belediyelere ayrılan bütçeler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunlardan bir tanesi. Belediyenin bütçesi mevcut durumda 10 bakanlıktan daha fazla. Nüfusuyla, büyüklüğüyle kapasitesiyle İstanbul ülkelerden bile büyük. Peki İstanbul’un bütçesi nasıl kullanılıyor? İstanbul’un 122 milyarı nerede? Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne merkezi hükümetten istenenden daha fazla para gönderilmiş durumda. Yani istenilenden daha fazla para gönderilmiş. Oluşturulan bütçe gönderilen paradan fazla. Bunun üstüne bir de borç alınmış ve İstanbul borç batağına saplanmış durumda.
Seçimlerden sonrasına baktım. 2019 yılında 23,8 Milyar TL bütçe var ve bu sürekli olarak artmış durumda. 2022 yılında bütçe 43,65 Milyar TL'ye çıkmış durumda neredeyse 2 katına çıkmış durumda. Bu bütçeler belediye meclislerinde belirleniyor ve onaylanıyor.
İstanbul'un tabi giderleri ve gelirleri var. Bunun yanında iştirakleri var. Yani kazançları şirketleri var. Bir sürü şirket bu da gelir sağlıyor. İştiraklerin bütçesi 2022 yılında 104,5 milyar TL civarında. Bunun yanında merkezi bütçeden de İstanbul'a para aktarılıyor. Bunun yanında bir de İstanbul borçlanıyor.
2019 yılında beri toplam olarak bakıldığı zaman 122,2 milyar bir bütçe kullanılmış. İstanbullu bu para nerede diye soruyor? Ortada bir hizmet yok. Önceki dönemin metrobüsü aynı devam ediyor ama otobüsler sürekli bozluyor ve yanıyor. Otobüsler yollarda kalıyor insanlar ittiriyor.
Metro çalışmalarına bakıyorsun merkezi hükümet İstanbul'da metro çalışmaları devam ediyor. Denizler sahiller pislik içinde lağımlar akıyor. Eller tutulur bir hizmet yok ortada. İşte birkaç konser var ve arkadaşlara aktarılan paralar var. Sokağa çıktığı zaman bunu bütün İstanbullu bunu söylüyor."
İSTANBUL'DA KULLANILAN BÜTÇE
- 2019: 23,8 MİLYAR TL
- 2020: 25,8 MİLYAR TL
- 2021: 28,9 MİLYAR TL
- 2022: 43,65 MİLYAR TL (ÖNGÖRÜLEN)
- TOPLAM: 122,2 MİLYAR TL
İŞTİRAKLERLE BİRLİKTE BÜTÇE
- 2021: 75,5 MİLYAR TL
- 2022: 104,5 MİLYAR TL
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