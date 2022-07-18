İstanbul Büyük Belediyesi’nin bütçesi ne kadar? İstanbul’un bütçesi nasıl kullanılıyor?

İstanbul'un tabi giderleri ve gelirleri var. Bunun yanında iştirakleri var. Yani kazançları şirketleri var. Bir sürü şirket bu da gelir sağlıyor. İştiraklerin bütçesi 2022 yılında 104,5 milyar TL civarında. Bunun yanında merkezi bütçeden de İstanbul'a para aktarılıyor. Bunun yanında bir de İstanbul borçlanıyor.